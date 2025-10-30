Capturan a otro participante del atentado contra la Escuela General Santander: ¿Qué rol tuvo?

En las últimas horas, la Policía dio a conocer que fue capturado uno de los implicados en el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander, crimen que está próximo a cumplir siete años.

El jueves 17 de enero de 2019 ocurrió un suceso que marcó la historia reciente de Bogotá. Las instalaciones de la escuela fueron afectadas por un ataque perpetrado por el ELN. 22 personas murieron y hubo 64 lesionados.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Sobre las 9:30 a.m. de ese día, un campero de placas LAF565 ingresó al lugar y en su interior tenía entre 50 y 80 kilos de explosivos. Las cámaras mostraron el momento en el que estalló.

En marzo de 2024, la Corte Suprema confirmó la condena de más de 45 años de prisión para Ricardo Andrés Carvajal, quien fue el encargado de la bodega en donde se armó el vehículo bomba.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá lo sentenció el 24 de mayo de 2022. La condena fue confirmada en una parte por el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que la decisión final quedó en la Casación de la Corte Suprema.

¿Quién es ‘Pedro Pablo’ o ‘Junior’?

Sin embargo, esta no fue la única persona implicada. Las autoridades llegaron hasta el municipio de Isnos en Huila, donde encontraron a ‘Pedro Pablo’ o ‘Junior’, un hombre que hizo parte de los frentes de Guerra Oriental y Urbano Compañero Diego del Ejército Nacional de Liberación (ELN).

Su accionar delictivo no culminó con el atentado. Desde 2021, tiene antecedentes por rebelión y extorsión en Arauca. Con respecto al crimen en la escuela, se supo que él presuntamente estuvo detrás de la inteligencia criminal en las inmediaciones.

“La seccional de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá, en su juicioso ejercicio investigativo, siempre ha logrado construir la ruta para lograr las capturas y poner ante la justicia a estos delincuentes”, expresó el secretario de Seguridad, César Restrepo.