"Mi interlocutor en la mesa de diálogos no es Antonio García": Otty Patiño sobre el ELN

El jefe del equipo negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Otty Patiño, se refirió a las declaraciones del máximo comandante de ese grupo armado, Antonio García, quien manifestó que no había ningún acuerdo sobre los secuestros.

"Con la liberación del padre de Luis Díaz, el ELN cumplió con la familia y con 'Lucho'. No existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales”, escribió García en su cuenta de la red social X.

Patiño manifestó que no se referiría a esas declaraciones porque la persona que representaba al ELN en la mesa de negociación era Pablo Beltrán, además confirmó que sí se ha hablado sobre la suspensión de los secuestros.

"Mi interlocutor en la mesa de diálogos no es Antonio García, sino quien es Pablo Beltrán, de tal manera que entrar en una controversia con él me parece un poco inútil. Ese tema sí ha sido tocado en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (...) no ha podido ser solucionado por la posición que tiene el ELN, pues va a pasar a la mesa de negociación", explicó Patiño.

Secuestro: tema prioritario próximo ciclo de negociación

Patiño además expresó que en el próximo ciclo de negociación con el grupo armado el tema del secuestro será el principal a ser abordado en los diálogos.

"El tema del secuestro va a ser el punto número uno en el próximo ciclo (...) continuar en una práctica sistemática de lo que en el DIH se llama la toma de rehenes, desde luego puede significar un incumplimiento reiterado del DIH”, afirmó Patiño.

Finalmente, sobre el financiamiento del grupo armado, Patiño aseguró que se buscará ese mecanismo, pero no para financiar la guerra.

"Hay que separar el tema del secuestro y el tema de financiación. El tema de financiación se da de financiar la paz, no la guerra, ni de financiar gente que mantenga en armas sin hacer nada o continuando en los temas de la guerra, eso sería inadmisible", concluyó el negociador del Gobierno.