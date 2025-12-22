Se completan más de 24 horas desde el secuestro de 18 integrantes del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.

Los militares fueron retenidos luego de una asonada protagonizada por aproximadamente 200 personas, que los rodearon y los desplazaron hasta un resguardo indígena.

El grupo de uniformados estaba conformado por dos suboficiales y 16 soldados, quienes se encontraban desarrollando operaciones militares contra el ELN en esta región del país cuando se registraron los hechos.

¿Cómo están los soldados secuestrados en Chocó?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los 18 uniformados permanecen actualmente dentro del resguardo indígena al que fueron trasladados tras la asonada. Según los reportes oficiales, su estado de salud es estable y no se han reportado afectaciones físicas.

La última comunicación con los soldados se produjo en horas de la noche, cuando ellos mismos manifestaron que se encontraban bien. Desde entonces, se mantiene contacto intermitente mientras se adelantan gestiones para resolver la situación.

¿Qué se sabe del rescate de los 18 militares secuestrados por comunidades indígenas en Chocó?

La Defensoría del Pueblo confirmó que se desplazará hasta el punto donde permanecen los militares. Según lo informado, la comisión tardaría cerca de cinco horas en llegar, debido a las condiciones de acceso a la zona.

La Defensoría irá acompañada por otras entidades, con el objetivo de dialogar con las comunidades y facilitar la liberación de los uniformados.

Desde la comunidad, algunos voceros manifestaron que los militares habrían ingresado al resguardo sin autorización previa. Frente a esta afirmación, las autoridades reiteraron que no existe ninguna norma que prohíba el ingreso del Ejército a ninguna zona del territorio nacional, incluida esta área.

Finalmente, las autoridades señalaron que continúan las gestiones institucionales para lograr una salida dialogada que permita la liberación de los 18 militares, mientras se mantiene la verificación permanente de su estado de salud y condiciones de permanencia en el resguardo indígena.