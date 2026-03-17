“Sería el caos total”: Pacientes Colombia sobre la decisión de Petro de liquidar las EPS quebradas

La orden dada por el presidente de la República, Gustavo Petro, a los ministros de Hacienda y Salud de liquidar las EPS quebradas cayó como un balde de agua fría sobre la asociación Pacientes Colombia que, en diálogo con Noticias RCN, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de su decisión.

Según Denis Silva, vocero de la asociación, “es un anuncio irresponsable, temerario de parte del presidente, que genera pánico en los ciudadanos en general. Es irresponsable decir que va a cerrar las EPS que están quebradas. Lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle al doctor Gustavo Petro cuáles son las EPS que están quebradas. Para nosotros son las que está administrando el Gobierno Nacional desde hace dos años”.

Sin duda, lo que más inquietud genera es a dónde llegarán los afiliados de las EPS quebradas y la posibilidad de que se incluyan en la lista de pacientes de la intervenida Nueva EPS:

“Decir que los usuarios de las EPS quebradas van a pasar a la Nueva EPS es una irresponsabilidad porque la Contraloría General de la Nación, en un informe de diciembre, advirtió que la Nueva EPS no es una EPS viable financieramente y si no es viable financieramente ¿por qué trasladar a la mala a 25 millones de pacientes?”.

¿Sumar afiliados a una entidad promotora de salud en crisis?

Días antes, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que la Nueva EPS, con cerca de 11.500.000 usuarios, tenía al menos 120.000 correos electrónicos con acciones de tutela por revisar.

“Si ese es el drama con el número de afiliados que tiene hoy: el caso de Jeisson, el caso de Kevin, la mujer que murió en un dispensario en Cúcuta y miles de pacientes más que mueren en silencio y en abandono total del Estado ¿cómo será si reciben más afiliados? Sería el caos total y pondrían en peligro la vida de los usuarios”, cuestionó Silva.

En sus palabras, “pareciera que el señor presidente está enviando un mensaje al Congreso de la República: me aprueban la reforma a la mala o acabo con el sistema de salud. Ahí es donde tenemos que hacer un llamado respetuoso, pero vehemente a la Corte Constitucional ¿Por qué no se ha declarado el estado de cosas inconstitucional? ¿Qué es lo que está pasando al interior de la Corte que no hacen esa declaratoria?”.

En un pronunciamiento reciente, en respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente Petro en su último consejo de ministros, advirtieron sobre tres posibles riesgos en caso de liquidar las EPS quebradas y transferir sus afiliados a la Nueva EPS:

“1. Se está poniendo en peligro la vida de 25 millones de colombianos 2. Probablemente haya un deterioro en la calidad de la prestación de los servicios y 3. La red de salud, clínicas y hospitales, probablemente se van a quebrar. Cuando se quiebre la red, se acaba el sistema de salud ¿Quién va a atender a los usuarios y a los pacientes?”.