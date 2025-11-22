CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Deuda millonaria de la Nueva EPS pone en aprietos a miles de usuarios en Bello

La Nueva EPS no ha pagado ni siquiera el 10% de la deuda con la ESE Bello Salud.

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
06:21 p. m.
La crisis en la prestación de servicios de salud en Bello se agudiza tras la decisión de la ESE Bello Salud de suspender la atención a más de 12.000 afiliados de la Nueva EPS, entidad actualmente intervenida por el Gobierno.

La medida, implementada hace dos semanas, responde a una deuda millonaria que alcanza los 2.000 millones de pesos.

¿De cuánto es la deuda?

Según informó el gerente de Bello Salud, César Augusto Arango, la Nueva EPS solamente ha abonado el 0.2% de la deuda en las últimas dos semanas. En cifras concretas, la entidad prestadora de servicios ha recibido únicamente 13.5 millones de pesos de los $1.700 millones que se le adeudan, dejando una cartera pendiente que compromete seriamente la operación de las ocho sedes.

La situación ha generado un impacto directo en miles de usuarios que ahora enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos de salud. Los afiliados que requieren consulta externa o citas con especialistas deben trasladarse a Medellín u otras poblaciones cercanas, generando costos adicionales y complicaciones logísticas.

Solamente habilitado el servicio de urgencias para usuarios de la Nueva EPS

Desde la entidad señalaron que la comunicación con la gerencia regional ha sido fluida, pero evidentemente inoperante. “Lo que se denominan las postulaciones, los pagos que ordena la EPS a través del ADRES, no se han evidenciado”, precisó Arango.

Actualmente, Bello Salud mantiene operativo únicamente el servicio de urgencias para los usuarios de Nueva EPS, garantizando así la atención de casos que requieren intervención inmediata. Sin embargo, los servicios de primer nivel permanecen suspendidos hasta que se regularice la situación financiera.

El gerente de la entidad hizo un llamado amplio al sector salud: “No solamente a Nueva EPS, sino a todos los actores del sistema para que entiendan que los sistemas, por muy bien diseñados que estén, si no se implementan de una manera adecuada y no se asumen las responsabilidades que a todos nos competen, de ninguna manera van a funcionar”.

Las ocho sedes de Bello Salud ubicadas en el norte del Valle de Aburrá continúan en esta situación de prestación limitada de servicios. La entidad solicitó a los usuarios de Nueva EPS disculpas y sobre todo paciencia, mientras se busca una solución definitiva a esta crisis que afecta el acceso a la salud de miles de personas en Antioquia.

