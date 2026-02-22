CANAL RCN
Colombia

"Me hicieron estudios de tamizaje de cáncer": el padre 'Chucho' encendió las alarmas sobre su estado de salud

El padre 'Chucho' informó que tuvo que ser operado tres veces en un mismo día.

Foto: Archivo y Freepik.

Noticias RCN

febrero 22 de 2026
01:14 p. m.
En los últimos días, Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre 'Chucho', apareció en una iglesia en silla de ruedas y utilizando un cabestrillo en uno de sus brazos.

Fue así como los asistentes se alarmaron de inmediato y él, con la intención de dar un parte de tranquilidad, informó cuáles son los problemas de salud que ha enfrentado en el último tiempo.

El padre 'Chucho' tuvo una hernia y una masa en uno de sus hombros

En un diálogo con Lo Sé Todo Colombia, el padre 'Chucho' manifestó que tenía una hernia abdominal y, a raíz de la falta de los cuidados pertinentes, se le agravó y requirió una cirugía urgente.

Además, agregó que se encontró una masa extraña en el hombro y que sus especialistas decidieron realizarle una biopsia.

"Tuve una hernia en el abdomen y, desafortunadamente, por no tener los cuidados preventivos, me volvió a aparecer y tenía que ser operada de urgencia porque se puede estrangular. Busqué al seguro, pero con la crisis que hay en el sistema de salud, tenía que ir a comité para que la aprobaran", contó el padre 'Chucho'.

"Además, me apareció una masa en el hombro, me hicieron los estudios de tamizaje de cáncer, pero era urgente retirarla. Entonces me hicieron tres cirugías en el mismo día: una en el abdomen, otra en el hombro y otra en la espalda. Esto fue a patología, pero el doctor que tiene la experiencia dice que todo está bien", agregó.

Asimismo, el padre 'Chucho' contó que una persona le ayudó con la totalidad de los gastos médicos para que no tuviera que posponer las intervenciones.

Estos han sido los comentarios de los internautas tras la revelación del padre 'Chucho' sobre su estado de salud

Los seguidores del padre 'Chucho' se han alegrado con las buenas noticias entregadas por los especialistas y le han deseado una pronta mejoría.

"Padre, Dios lo bendiga siempre", "pronta recuperación", "estamos orando por usted", "siempre hay que confiar y creer en los arcángeles", "Dios le dé salud día a día" y "lo importante es la tranquilidad de nuestra alma", han sido algunos de los comentarios.

 

