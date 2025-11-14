CANAL RCN
Colombia

Padre 'Chucho' denuncia estafa digital: usan su imagen para vender falsos “medicamentos milagrosos”

El sacerdote explicó cómo funciona esta estafa digital y por qué decidió desmentirla públicamente.

Fotos: Instagram padrechuchocol

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
06:48 p. m.
Un mensaje urgente del padre Jesús Hernán Orjuela, conocido popularmente como Padre 'Chucho', encendió las alarmas entre sus seguidores.

El sacerdote denunció la circulación de videos manipulados con inteligencia artificial en los que él y el padre Álex aparecen promocionando un supuesto “remedio milagroso”.

En su cuenta de Instagram, el religioso publicó un video grabado desde el templo donde oficia habitualmente, en el que explicó cómo funciona esta estafa digital y por qué decidió desmentirla públicamente.

Con evidente molestia y tristeza, señaló: “Están utilizando con inteligencia artificial mi imagen y la del padre Álex para engañar a los enfermos. Dicen que yo he creado un medicamento para varias enfermedades. Es mentira, es un engaño. No existe ningún medicamento”.

Fraude dirigido a personas vulnerables

El sacerdote advirtió que los estafadores están enfocando el fraude en personas vulnerables que buscan alivio a sus problemas de salud. Su preocupación, dijo, radica en que muchos podrían caer en la trampa por desesperación o desconocimiento.

Durante su intervención, insistió en que jamás ha creado ni promocionado tratamientos médicos y que cualquier anuncio que asegure lo contrario es completamente falso. “Yo no he creado ningún medicamento ni estoy vendiendo ningún medicamento. No se dejen robar el dinero”, reiteró.

¿Cómo identificar los videos falsos?

El Padre 'Chucho' también ofreció claves para reconocer que los videos no son reales. Pidió a los usuarios observar con atención los labios y el movimiento facial, ya que no corresponden con su voz ni sus gestos naturales. “Utilizan mi imagen, pero miren bien los labios. Es totalmente distinto. No se dejen estafar”, explicó.

Con este llamado, el sacerdote busca alertar a la comunidad sobre el uso indebido de la inteligencia artificial en fraudes digitales y proteger especialmente a quienes, por su estado de salud o situación económica, podrían ser más susceptibles a caer en engaños.

