Estudiante fue asesinado por otro alumno en medio de una riña en Bello: lo apuñalaron a la salida del colegio

Una riña entre dos estudiantes terminó en tragedia en el municipio de Bello, Antioquia.

Un menor de 14 años fue asesinado con arma blanca cuando salía de su institución educativa en el sector El Pinar. El presunto responsable sería otro alumno, de 16 años.

Según la información conocida, el adolescente cursaba séptimo grado y fue atacado al momento de abandonar el plantel educativo. Tras resultar herido, intentó buscar ayuda en medio del desespero.

Óscar Amaya, habitante del barrio El Pinar, relató lo que vio en los instantes posteriores a la agresión:

El salió corriendo hasta la tienda de allá arriba, dentro y volvió salió y se desplomó al pie de la columna.

El menor fue auxiliado y trasladado al Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Sin embargo, llegó sin vida al centro asistencial.

Alba Mora, también habitante de El Pinar, relató:

Es verdad que ellos se le salen a uno de las manos, pero esto también tiene que ver con nosotros como padres de familia, debemos ser personas que eduquemos a nuestros hijos.

¿Qué se sabe del otro estudiante que presuntamente lo habría apuñalado?

Tras lo sucedido, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento correspondiente. El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la institución, explicó:

El procedimiento se adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados que llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la aprehensión del menor, quien se encontraba en compañía de un acudiente, quedando a disposición de la autoridad competente.

El joven de 16 años fue aprehendido y quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al tratarse de un menor de edad.

Por su parte, la Alcaldía de Bello condenó el homicidio y puso a disposición de las dos familias apoyo sicosocial.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que rodearon la riña que terminó con la muerte del estudiante de 14 años a las afueras de su colegio, en el barrio El Pinar.