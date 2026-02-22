CANAL RCN
Colombia

Estudiante fue asesinado por otro alumno en medio de una riña en Bello: lo apuñalaron a la salida del colegio

La víctima cursaba séptimo grado y su presunto agresor tendría tan solo 16 años.

Asesinato a menor en Medellín
Foto: archivo Noticias RCN

Valentina Bernal

febrero 22 de 2026
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una riña entre dos estudiantes terminó en tragedia en el municipio de Bello, Antioquia.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá
RELACIONADO

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

Un menor de 14 años fue asesinado con arma blanca cuando salía de su institución educativa en el sector El Pinar. El presunto responsable sería otro alumno, de 16 años.

Menor murió en medio de una riña a las afueras de un colegio en Bello

Según la información conocida, el adolescente cursaba séptimo grado y fue atacado al momento de abandonar el plantel educativo. Tras resultar herido, intentó buscar ayuda en medio del desespero.

Óscar Amaya, habitante del barrio El Pinar, relató lo que vio en los instantes posteriores a la agresión:

El salió corriendo hasta la tienda de allá arriba, dentro y volvió salió y se desplomó al pie de la columna.

El menor fue auxiliado y trasladado al Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Sin embargo, llegó sin vida al centro asistencial.

Alba Mora, también habitante de El Pinar, relató:

Es verdad que ellos se le salen a uno de las manos, pero esto también tiene que ver con nosotros como padres de familia, debemos ser personas que eduquemos a nuestros hijos.

¿Qué se sabe del otro estudiante que presuntamente lo habría apuñalado?

Tras lo sucedido, unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al lugar y adelantaron el procedimiento correspondiente. El coronel Juan Carlos Sierra Pineda, subcomandante de la institución, explicó:

Helicóptero militar obligó a frenar en seco un vuelo con 157 pasajeros rumbo a San Andrés
RELACIONADO

Helicóptero militar obligó a frenar en seco un vuelo con 157 pasajeros rumbo a San Andrés

El procedimiento se adelantó de manera inmediata por parte de nuestros uniformados que llegaron al lugar donde se presentaron los hechos y materializaron la aprehensión del menor, quien se encontraba en compañía de un acudiente, quedando a disposición de la autoridad competente.

El joven de 16 años fue aprehendido y quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al tratarse de un menor de edad.

Por su parte, la Alcaldía de Bello condenó el homicidio y puso a disposición de las dos familias apoyo sicosocial.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que rodearon la riña que terminó con la muerte del estudiante de 14 años a las afueras de su colegio, en el barrio El Pinar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Atención, Bogotá: esta es la importante obra que se está realizando en la Avenida 68 y se entregaría en este 2026

Bogotá

Cayó uno de los criminales más temidos y buscados en Bogotá: tendría conexiones con el 'Tren de Aragua'

Senado de la República

Findeter: Pruebas y chats reveladores. ¿Apoyos legislativos por contratos?

Otras Noticias

Artistas

Taylor Swift lideró ventas globales de música en 2025 por cuarto año consecutivo

La intérprete de Shake It Off superó en la lista al grupo de K-pop Stray Kids, que alcanzó su mejor posición hasta la fecha.

Luis Díaz

Luis Díaz contra las cuerdas: revelan multa que podría tener que pagar en Bayern Múnich

El pago, de acuerdo con lo revelado, podría ser entre 5.000 y 50.000 euros.

Cuidado personal

Por qué la pérdida de cabello debe tratarse como una condición médica y no solo estética

Pensiones

¿Pensión en riesgo?: Lo que deben saber los afiliados sobre los nuevos decretos del Gobierno Nacional

Estados Unidos

Hombre, presuntamente armado, fue abatido tras intentar ingresar a Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump