Paloma Valencia anunció su precandidatura presidencial y dijo que su etapa en el Congreso “ha terminado”

El partido Centro Democrático elegirá su candidato único a través de una encuesta internacional.

Foto: Prensa Paloma Valencia

agosto 28 de 2025
09:59 a. m.
La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó oficialmente su precandidatura presidencial este miércoles 27 de agosto. El evento se desarrolló en el norte de Bogotá, al que asistieron simpatizantes y dirigentes del partido.

En su discurso, la congresista afirmó que “es el momento de tomar la enorme responsabilidad de poner a Colombia en pie nuevamente. Yo creo en Colombia y estoy segura de que puedo ser una gran presidente para todos los colombianos”.

El lanzamiento oficial de su campaña se oficializó horas después de que se conocieran rumores en los que supuestamente le ofrecieron la cabeza de lista del Centro Democrático para aspirar nuevamente al Congreso de la República.

“Esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito es el de ser la próxima presidenta de Colombia (…) Seré la presidenta que le devuelva a los colombianos la certidumbre de que ser colombiano es un enorme orgullo”, aclaró la senadora en su discurso.

Esto dijo el director del Centro Democrático sobre los rumores

“No es cierto que se le hubiera ofrecido la cabeza de lista al senado a la senadora Paloma Valencia”, dijo Gabriel Vallejo Chujfi, director del partido Centro Democrático, dijo en su cuenta de X, quien agregó que Valencia es precandidata presidencial desde octubre de 2024.

La encuesta para definir el candidato único del Centro Democrático

El partido Centro Democrático elegirá a través de una encuesta internacional, que se realizará en enero del próximo año, su candidato único para aspirar a las elecciones presidenciales de 2026.

El tablero político del partido se transformó tras el atentado sicarial que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en Bogotá.

El fallecimiento del precandidato presidencial el pasado 11 de agosto motivó a su padre, Miguel Uribe Londoño, a lanzar oficialmente su precandidatura el viernes 22 de agosto para “levantar sus banderas”.

Con este panorama, la encuesta se realizará para elegir entre las precandidaturas de Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Miguel Uribe Londoño y Andrés Guerra.

