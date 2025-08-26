"Les digo que yo no busqué esto, no era mi interés", Miguel Uribe Londoño en Noticias RCN

Por primera vez desde que confirmó su precandidatura a la presidencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, habló con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

En la entrevista, Uribe Londoño enfrentó la pregunta sobre si su decisión es un acto de oportunismo político o un gesto para honrar la memoria de su hijo, misma que muchas personas en redes sociales se han venido haciendo desde que se anunció su precandidatura.

“He perdido todo, pero no me puedo dejar vencer”

José Manuel inició la conversación resaltando que, antes que candidato, Uribe Londoño es una víctima directa de la violencia. Él respondió recordando que ya había sufrido una tragedia en el pasado, cuando el narcotráfico asesinó a la madre de su hijo.

“Ahora, 34 años después, los terroristas asesinan a Miguel, de 39 años, dejando un niño huérfano. Me han quitado prácticamente todo. Sin embargo, no me puedo dejar vencer. Por millones de colombianos que seguían sus ideas, decidí levantar sus banderas. Me pregunté: ¿qué diría Miguel? Y él me respondería: ‘Papá, sigue adelante’.”

Uribe Londoño aseguró que la decisión fue consultada con toda su familia y, aunque hubo temores, el respaldo fue unánime.

“La seguridad es todo”

JMA le preguntó cuál era la mayor preocupación de su hijo frente al país y cuál será la suya en este camino hacia la presidencia. La respuesta fue tajante:

“La inseguridad, sin duda. Miguel soñaba con que en 2030 Colombia pudiera decir que volvió la tranquilidad. Sin seguridad no hay inversión, no hay trabajo, no hay desarrollo. La seguridad es todo.”

“¿Oportunismo? No busqué esto”

Nuestro director no eludió la controversia: ¿es oportunismo lanzarse a la política en medio de la tragedia? Uribe Londoño respondió con firmeza:

“Les digo que yo no busqué esto. No era mi interés. Estoy retirado de la vida pública hace más de 15 años. Fue el presidente Álvaro Uribe quien nos dijo que, por las ideas de Miguel, podíamos participar en la contienda. Con María Claudia, su viuda, llegamos a la conclusión de que yo era la persona que mejor podía continuar ese trabajo. Esa es la única razón.”

El camino que viene

En la parte final de la entrevista, Uribe Londoño recordó los últimos días de su hijo en la clínica y aseguró que, hasta el final, mantuvo la fe en su recuperación. Hoy, dice, su propósito es honrar su memoria:

“Prefiero seguir adelante con la vida y honrar su legado, su memoria, por la cual trabajaré el resto de mis días.”

La precandidatura de Miguel Uribe Londoño abre un debate político intenso en Colombia: ¿es un acto de oportunismo, como algunos lo señalan, o un gesto de dignidad para mantener vivo el legado de su hijo asesinado?