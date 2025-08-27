“Nunca se equipara con la vida que arrebató”: abogado de Miguel Uribe sobre sanción al sicario

Este 27 de agosto se dio una noticia importante en medio del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. La justicia sancionó al menor que perpetró el crimen.

Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) le impuso siete años de privación de la libertad a este adolescente de 14 años. Al no tener la mayoría de edad, no puede ser enviado a prisión.

La sanción contra ‘Tianz’

Los años los cumplirá en un centro de atención especializado. Este joven, identificado con el alias de Tianz, fue contactado y convencido por Elder José Arteaga (‘El Costeño’ o ‘Chipi), la mente material detrás del crimen.

Aquel día, sábado 7 de junio de 2025, Uribe Turbay se encontraba en el parque El Golfito de Modelia en Bogotá. Entre la multitud que lo escuchaba, estaba ‘Tianz’. Minutos antes, recibió de ‘El Costeño’ la pistola Glock 9mm. Esto se dio adentro del carro que conducía Carlos Eduardo Mora.

Los videos que grabaron los ciudadanos fueron inquietantes. A pocos metros, el adolescente sacó el arma y le disparó. La gente corrió por todos los lados y ‘Tianz’ intentó huir, pero no lo logró. Los guardaespaldas del precandidato lo neutralizaron.

El menor aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. ‘Tianz’ cumplirá la sanción en un centro de atención especializado.

La reacción del abogado de Miguel Uribe

Luego de que se conociera la sanción, el abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera Marín, se pronunció a través de X: “Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”.

“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó.