CANAL RCN
Colombia

“Nunca se equipara con la vida que arrebató”: abogado de Miguel Uribe sobre sanción al sicario

Alias Tianz estará privado de la libertad durante siete años por haberle disparado al precandidato.

senador Miguel Uribe Turbay
FOTO: Miguel Uribe - Facebook

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
04:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 27 de agosto se dio una noticia importante en medio del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. La justicia sancionó al menor que perpetró el crimen.

Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Condenan al menor sicario que asesinó al precandidato Miguel Uribe Turbay

Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) le impuso siete años de privación de la libertad a este adolescente de 14 años. Al no tener la mayoría de edad, no puede ser enviado a prisión.

La sanción contra ‘Tianz’

Los años los cumplirá en un centro de atención especializado. Este joven, identificado con el alias de Tianz, fue contactado y convencido por Elder José Arteaga (‘El Costeño’ o ‘Chipi), la mente material detrás del crimen.

Aquel día, sábado 7 de junio de 2025, Uribe Turbay se encontraba en el parque El Golfito de Modelia en Bogotá. Entre la multitud que lo escuchaba, estaba ‘Tianz’. Minutos antes, recibió de ‘El Costeño’ la pistola Glock 9mm. Esto se dio adentro del carro que conducía Carlos Eduardo Mora.

Los videos que grabaron los ciudadanos fueron inquietantes. A pocos metros, el adolescente sacó el arma y le disparó. La gente corrió por todos los lados y ‘Tianz’ intentó huir, pero no lo logró. Los guardaespaldas del precandidato lo neutralizaron.

El menor aceptó los cargos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. ‘Tianz’ cumplirá la sanción en un centro de atención especializado.

La reacción del abogado de Miguel Uribe

Luego de que se conociera la sanción, el abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera Marín, se pronunció a través de X: “Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses”.

Miguel Uribe: la cronología médica de una lucha sin tregua
RELACIONADO

Miguel Uribe: la cronología médica de una lucha sin tregua

“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, afirmó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Capturan a Mandinga, cabecilla de las disidencias de las Farc en Norte de Santander

Cundinamarca

Colegio rompió el silencio tras acusaciones por posible alteración de la escena en el caso de Valeria Afanador

Contraloría General de la República

Contraloría advierte que el Gobierno se está excediendo en el gasto público

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Anuncian feria de empleo con 334 vacantes para trabajar en Regiotram de Occidente

Oportunidad laboral en Funza, Mosquera, Facatativá y Madrid con prioridad para mano de obra local.

La casa de los famosos

¡Bombazo inesperado! Reconocido influencer apostará 20 millones de pesos por Karina García

La apuesta del reconocido influencer está relacionada con la pelea que Karina García tendrá en un ring de boxeo con Karely Ruiz.

Benfica

Richard Ríos le ganó el duelo a Jhon Durán y Benfica se metió en Champions League

Francia

Hallan cinco cadáveres en el Sena en dos semanas: tenían signos de estrangulamiento y estaban semidesnudos

Enfermedades

Detectan el primer caso en humanos del gusano barrenador: ¿en dónde se encontró?