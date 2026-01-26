CANAL RCN
Colombia Video

Paloma Valencia habló sobre la carta de Lafaurie y le dejó un mensaje a María Fernanda Cabal

En La FM, la candidata se refirió sobre la carta en la que Lafaurie pidió que, tanto él como Cabal, no sigan haciendo parte del Centro Democrático.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 26 de 2026
08:48 a. m.
Un día después de ‘El Debate de la Gente’, el Centro Democrático recibió una fuerte sacudida tras la carta de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de María Fernanda Cabal.

Es importante mencionar que la candidata del partido para las elecciones es Paloma Valencia, quien fue elegida por encima de Cabal y Paola Holguín.

Los duros señalamientos de Lafaurie

La carta de Lafaurie fue dirigida al director general Gabriel Vallejo y aseguró que hubo irregularidades en el proceso para elegir a la candidata. Entregó los argumentos que respaldarían esta versión.

En los 32 puntos, hizo fuertes señalamientos contra Lester Toledo, Nubia Stella Martínez y José Obdulio Gaviria. Lafaurie también sostuvo que el Centro Democrático no podía desconocer la trayectoria de Cabal, recordando los puestos que ha tenido en el sector legislativo.

“El procedimiento careció de comités de garantías electorales, reglas claras, mecanismos de impugnación o trazabilidad, lo que constituyó una violación grave al debido proceso partidista. Al adoptar decisiones sin deliberación orgánica ni control interno, la dirección del partido privó a las precandidatas de sus derechos políticos y se apartó de los principios de igualdad, participación y transparencia exigidos por la Constitución y la ley”, afirmó.

Lafaurie, entonces, indicó que él y Cabal no quieren seguir haciendo parte del Centro Democrático, sosteniendo que ya no tienen espacio. Asimismo, propuso una escisión, lo cual permita que la senadora pueda formar su propia agrupación.

“No se vaya”: Valencia a Cabal

Valencia, quien tuvo mejor desempeño en el debate según el público (32.3 %), se pronunció en diálogo con La FM. Indicó que no tenía conocimiento de la carta y respondió: “El proceso que surtió el partido es absolutamente de transparencia, se han revelado actas y, de hecho, coincide con las encuestas”.

Decir que el resultado del partido es ajeno, es contrario a la realidad. Creo que es perfectamente previsible (…) Espero que la doctora Cabal no se vaya; por ella, toda la admiración y el aprecio; es una mujer que le ha aportado a Colombia (…) Quiero que haga parte de este proyecto político y de nuestro Gobierno.

