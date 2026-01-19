"En el país hay un sentimiento de que llegó el turno de las mujeres": Paloma Valencia

Según los resultados de La Gran Encuesta de Noticias RCN GAD3, en La Gran Consulta por Colombia del próximo 8 de marzo, Paloma Valencia encabeza las preferencias con 23 %, seguida de Vicky Dávila y Juan Manuel Galán con 8% cada uno, los otros aspirantes concentran menores apoyos y un tercio de los encuestados dice que no votaría por ninguno.

En entrevista con La Fm, Valencia se refirió a los resultados de La Gran Encuesta. Dijo que busca que todos los ciudadanos conozcan sus propuestas centradas en una Colombia rica.

"Es una propuesta centrada en una Colombia que se enriquezca para que todos los colombianos puedan tener que platica el bolsillo. Creo que el gran reto para Colombia es generarle ingresos a los colombianos y yo quiero ser la presidente que le ayuda a los colombianos a poder tener ingresos dignos".

La candidata destacó que sean mujeres quienes encabecen la consulta y aseguró que esta es una oportunidad única para que mujer vote mujer.

"Creo que en el país hay un sentimiento de que llegó el turno de las mujeres. Las mujeres tenemos que darnos cuenta que ser mujeres es un orgullo y que en este país donde tantas mujeres la pasan mal, donde hay tanta prevalencia de violencia contra las mujeres, es el momento de romper esos techos de cristal y de que todas las mujeres veamos la fuerza que tenemos (...) creo que las mujeres estamos en un momento de sentirnos capaces, de sentirnos libres, de demostrarle al país que lo podemos hacer y creo que esta es una oportunidad única mujer vota mujer".

¿A que le atribuye que Iván Cepeda gane en la mención espontánea de los nombres de los candidatos y en todos los escenarios de segunda vuelta?

Creo que es la candidatura más consolidada evidentemente porque se consiguió desde la consulta de octubre y toda la izquierda lo viene acompañando, nuestro caso es distinto porque llevo un mes de campaña y todavía nos falta una consulta para poder ser el candidato y creo que esas son circunstancias que cambian la percepción de la ciudadanía y por eso lo que nosotros tenemos que hacer es redoblar el esfuerzo".

Añadió que es necesario ir desmintiendo algunas ideas porque los colombianos no pueden dejarse confundir por un populismo.

"Es muy grave para Colombia que él considera que todos los sectores estratégicos de la economía deben estar en manos del Estado, pues uno tiene que saber leer lo que le están diciendo es un modelo comunista fracasado en todas partes (...) oigo mucho que dicen es que los uribistas dijeron que Petro iba a volver a Colombia Venezuela y es mentira, no es mentira, lo que pasa es que las instituciones han resistido".