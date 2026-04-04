Paloma Valencia se suma a la polémica Petro–De la Espriella y exige respuestas por posibles interceptaciones

En medio del rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, la senadora Paloma Valencia intervino con una carta abierta en la que cuestiona las declaraciones del mandatario y expresa su solidaridad con el aspirante.

La polémica se desató luego de que Petro insinuara la existencia de supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones entre el candidato y terceros, lo que generó una fuerte respuesta de De la Espriella, quien negó cualquier vínculo y retó al presidente a presentar pruebas.

En ese contexto, Valencia elevó el tono del debate al advertir sobre los riesgos institucionales de este tipo de afirmaciones. En su carta, dirigida al jefe de Estado, señaló que este tipo de señalamientos “abren un precedente profundamente peligroso” y cuestionó el papel del presidente frente a organismos que deberían investigar con independencia.

“En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar”, indicó.

Exige claridad sobre posibles interceptaciones

Uno de los puntos centrales de la carta es la preocupación por eventuales interceptaciones ilegales. La congresista planteó preguntas directas al Gobierno:

¿Se están realizando interceptaciones a ciudadanos o candidatos?

¿Cuentan con orden judicial?¿Qué entidades están involucradas?

¿Se están utilizando estos mecanismos en el marco del proceso electoral?

Valencia advirtió que estas inquietudes no son un debate técnico, sino una discusión de fondo sobre el uso del poder en Colombia, especialmente en un contexto electoral.

Solidaridad con De la Espriella

Además, la senadora manifestó su respaldo a De la Espriella y a quienes consideran que podrían existir irregularidades. “Expresamos nuestra solidaridad con el candidato Abelardo de la Espriella”, afirmó, al tiempo que insistió en la necesidad de garantías reales.

La carta concluye con un llamado a respetar las reglas democráticas: “Colombia necesita garantías reales. Las reglas se cumplen y se hacen cumplir. Y las garantías no se anuncian. Se respetan”.

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Este pronunciamiento suma un nuevo capítulo a la controversia política que crece en redes sociales y que ya involucra a otros congresistas, quienes también han pedido explicaciones sobre posibles interceptaciones y el uso de inteligencia en medio del proceso electoral.