Panfleto de limpieza social rondaba Mocoa previo a masacre de cinco personas

El gobernador de Putumayo, Jhon Molina, reveló en diálogo con Noticias RCN que, previo a la masacre de cinco personas, registrada en la vía que conduce de Villa Rosa a Mocoa, rondaba en el municipio un panfleto de limpieza social:

“Se nos informó, a través de la Secretaría de Gobierno, que hay un panfleto en el que se anuncia una limpieza social en el municipio de Mocoa. No tiene autoría, a pesar de que en el departamento del Putumayo hay grupos al margen de la ley. Días después de conocerlo, sucede este hecho lamentable, prácticamente, en el casco urbano del municipio”.

¿Qué detalles se conocen sobre las cinco personas asesinadas en cercanías a Mocoa?

De acuerdo con el gobernador Molina, las cinco víctimas de este hecho “fueron ultimadas después de las 9:00 de la noche en el sector de Villa Rosa, al suroccidente de Mocoa. Fueron obligadas a tenderse en el piso y asesinadas con arma de fuego”.

En el lugar, sin embargo, las autoridades encontraron objetos llamativos que pertenecerían a las víctimas: “Tres motocicletas. Dos de ellas no tenían placa. Un morral con marihuana y se sabe que una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes”.

Según el gobernador, “son personas que estaban radicadas en Mocoa y eran relativamente jóvenes, entre los 25 y los 35 años (…) de momento, tenemos solo esa información. El CTI está procesando toda la información”.

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Autoridades en Putumayo hacen un llamado al Gobierno nacional para que no los dejen solos:

Tras la masacre, se realizó, por petición del alcalde de Mocoa, un consejo de seguridad, pero, según el gobernador Molina, en el departamento, las autoridades locales han estado atentas a la situación de seguridad y “antes de este hecho, la Fuerza Pública fue convocada a varias reuniones”.

Sus esfuerzos, sin embargo, parecen quedarse cortos. De ahí el llamado de urgencia que realizó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro: “Tiene que haber mayor compromiso en las regiones en materia de seguridad. No pueden dejar a los gobernantes solos”.