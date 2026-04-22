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Panfleto de limpieza social rondaba Mocoa previo a masacre de cinco personas

El Gobernador del Putumayo reveló, además, que en el lugar de los hechos fueron encontradas dos motos sin placa y un morral con marihuana dentro.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
08:44 p. m.
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El gobernador de Putumayo, Jhon Molina, reveló en diálogo con Noticias RCN que, previo a la masacre de cinco personas, registrada en la vía que conduce de Villa Rosa a Mocoa, rondaba en el municipio un panfleto de limpieza social:

“Se nos informó, a través de la Secretaría de Gobierno, que hay un panfleto en el que se anuncia una limpieza social en el municipio de Mocoa. No tiene autoría, a pesar de que en el departamento del Putumayo hay grupos al margen de la ley. Días después de conocerlo, sucede este hecho lamentable, prácticamente, en el casco urbano del municipio”.

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De acuerdo con el gobernador Molina, las cinco víctimas de este hecho “fueron ultimadas después de las 9:00 de la noche en el sector de Villa Rosa, al suroccidente de Mocoa. Fueron obligadas a tenderse en el piso y asesinadas con arma de fuego”.

En el lugar, sin embargo, las autoridades encontraron objetos llamativos que pertenecerían a las víctimas: “Tres motocicletas. Dos de ellas no tenían placa. Un morral con marihuana y se sabe que una de las víctimas tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes”.

Según el gobernador, “son personas que estaban radicadas en Mocoa y eran relativamente jóvenes, entre los 25 y los 35 años (…) de momento, tenemos solo esa información. El CTI está procesando toda la información”.

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Autoridades en Putumayo hacen un llamado al Gobierno nacional para que no los dejen solos:

Tras la masacre, se realizó, por petición del alcalde de Mocoa, un consejo de seguridad, pero, según el gobernador Molina, en el departamento, las autoridades locales han estado atentas a la situación de seguridad y “antes de este hecho, la Fuerza Pública fue convocada a varias reuniones”.

Sus esfuerzos, sin embargo, parecen quedarse cortos. De ahí el llamado de urgencia que realizó al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro: “Tiene que haber mayor compromiso en las regiones en materia de seguridad. No pueden dejar a los gobernantes solos”.

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