Ataque armado contra candidata a contralor en Fontibón: esquema de seguridad reaccionó

En la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, sujetos armados dispararon contra el vehículo blindado en el que se movilizaba la candidata a la Contraloría General de la Nación, Elvia Isabel Otero, de 65 años.

El hecho se registró este miércoles entre las 5:00 p. m. y las 5:45 p. m., en la intersección de la calle 25 con carrera 69, sector de Ciudad Salitre.

Interceptada por hombres en motocicleta

De acuerdo con las autoridades, Otero se desplazaba en una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección (UNP) junto a su hija, cuando dos hombres en motocicleta interceptaron el automotor y abrieron fuego.

Los proyectiles impactaron la puerta delantera del vehículo, generando un intercambio de disparos con el esquema de seguridad de la UNP. El ataque ocurrió justo cuando la aspirante llegaba a una peluquería donde tenía una cita.

Otero y su hija resultaron ilesas

Pese a la intensidad del ataque, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni víctimas fatales.

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Tanto la candidata como su hija salieron ilesas gracias a la reacción de sus escoltas y al blindaje de la camioneta. El hecho se suma a la creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas en la capital.