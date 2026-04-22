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Ricardo ‘Caballo’ Márquez rompió en llanto en partido en Costa Rica: video

El ‘Caballo’ Márquez pidió cambio entre lágrimas en pleno partido en Costa Rica. ¿Qué pasó?

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Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 22 de 2026
07:58 p. m.
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El delantero colombiano Ricardo 'Caballo' Márquez rompió en llanto en pleno partido con Sport Cartaginés durante el duelo ante San Carlos, pese a la victoria 2-1, en medio de su crisis por la falta de goles en la liga de Costa Rica.

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La escena se registró cuando el atacante quedó mano a mano con el arquero, superó la marca y, cuando el balón parecía entrar, un defensor logró desviarlo. La jugada terminó en frustración total para el colombiano, que no pudo contener las lágrimas y pidió el cambio.

El momento se volvió viral y reflejó el difícil presente del exjugador de Millonarios y Unión Magdalena, quien atraviesa una racha negativa frente al arco desde su llegada al fútbol costarricense.

¿Por qué lloró el 'Caballo' Márquez en pleno partido?

La reacción del delantero se explica por su bajo rendimiento goleador. En 18 partidos disputados con Cartaginés, solo ha marcado un gol y suma una asistencia, cifras alejadas de lo esperado para un atacante de referencia.

La jugada fallida ante San Carlos representaba una oportunidad clara para cortar la sequía. Sin embargo, la intervención defensiva evitó el tanto y desató la reacción emocional del jugador.

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Tras la acción, Márquez solicitó su sustitución al no poder continuar en el campo, evidenciando el impacto anímico del momento.

¿Cómo es el presente del Caballo Márquez en Costa Rica?

Desde su llegada al fútbol de Costa Rica, el delantero no ha logrado consolidarse como goleador. Su rendimiento ha sido irregular, lo que ha generado presión tanto en el entorno del club como en la afición.

A pesar de la situación individual, Sport Cartaginés logró sumar tres puntos clave ante San Carlos, resultado que le permite mantenerse en la pelea en la Primera División.

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El caso del Caballo Márquez abre interrogantes sobre su continuidad como referente ofensivo y sobre el manejo que deberá hacer el cuerpo técnico para recuperar su confianza.

El reto inmediato para el delantero colombiano será revertir su presente y reencontrarse con el gol, en un momento clave de la temporada para su equipo.

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