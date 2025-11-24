Luto: actriz colombiana confirmó la muerte de su papá con este sentido mensaje

Una actriz colombiana se encuentra viviendo uno de los momentos más complejos de su vida debido a que, en las últimas horas, confirmó el fallecimiento de su padre.

Se trata de Paola Moreno, que participó en producciones como 'Te la dedico', 'Tía Alison', 'La nieta elegida', 'Enfermeras', 'Lala's Spa' y La Ley del Corazón.

La actriz estuvo junto a Henry Octavio Moreno Ortiz, su papá, hasta los últimos segundos y se despidió de él con desgarradores mensajes que escribió en las redes sociales.

Estos fueron los mensajes de despedida que Paola Moreno, la actriz colombiana, le dedicó a su padre tras el fallecimiento

Paola Moreno, en su cuenta de Instagram, posteó una foto de su papá y manifestó que siempre lo tendrá presente en su corazón.

"Hasta siempre carimpam de mi alma, te llevas contigo un gran pedacito de mi corazón", escribió la actriz.

Además, en dos historias de Instagram, sostuvo la mano de su padre hasta los últimos minutos y le dedicó otras emotivas palabras.

"Así te sentí hasta hoy y te sentiré toda mi vida. Mi superhéroe de amor, descansa en paz, papito", indicó.

"Desde no estés, no me sueltes nunca", complementó.

Estos han sido los mensajes de condolencias que han expresado los colegas y seguidores de Paola Moreno, la actriz colombiana

Tras los desgarradores mensajes en los que Paola Moreno confirmó la muerte de su papá, sus internautas le han expresado múltiples palabras de condolencias.

"Que Dios te llene de mucha paz", "te abrazo", "fueron y serán un amor que supera lo divino", "mi corazón está contigo", "fuiste una hija valiente, amorosa y entregada", "qué fuerte esto", "acá estoy acompañándote", "mis condolencias", "su amor fue precioso", "esto es algo que me duele demasiado", "mucha luz para tu papi" y "que descanse en paz", han sido algunos de los comentarios.