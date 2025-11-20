Luto profundo en la televisión: murió un reconocido actor y esto se comunicó

La televisión, el cine y el teatro mexicano se encuentran devastados debido a que se confirmó la muerte de uno de sus actores más destacados.

José Antonio 'El Chino' Estrada, que era oriundo de Baja California Sur, en México, y debutó principalmente en el teatro, falleció a sus 87 años.

Su deceso fue el miércoles 19 de noviembre de 2025 y lo confirmó '¡QueParió!', el programa al que él perteneció y en el que dejó una huella imborrable.

Así se confirmó la muerte de José Antonio 'El Chino' Estrada, el reconocido actor de México

El programa '¡QueParió!', a través de sus redes sociales, emitió un sentido comunicado tras la muerte de José Antonio 'El Chino' Estrada.

"Hoy despedimos con mucha tristeza a nuestro amigo y colaborador, José Antonio 'El Chino' Estrada. Gracias por tantos años de risas y cariño. ¡Buen viaje!", escribió el programa en una pieza gráfica.

Además, en la descripción del post, agregaron el siguiente mensaje:

Gracias actor y excelente persona. Amó la actuación hasta sus últimos días. Disfrutábamos mucho todos los llamados con él. Abrazo fuerte a toda la familia.

José Antonio 'El Chino' Estrada participó en varias producciones icónicas de México

Tras el gran reconocimiento que se ganó José Antonio 'El Chino' Estrada en el teatro, incursionó en la televisión y en el cine en producciones como:

'Amor de barrio'.

'Mujeres asesinas'.

'La madrastra'.

'El último túnel' (película).

"Lamentamos la noticia", "fue un gran ejemplo", "descanse en paz", "queremos una maratón de los sketches en los que salió", "siempre demostró que sí se pueden lograr los sueños", "qué gran actor", "sus participaciones fueron muy buenas", "trabajó con alegría y humildad", "tenía un carisma único", "abrazo fuerte" y "mis condolencias a toda la familia", han sido algunas de las reacciones y los mensajes expresados en redes sociales.