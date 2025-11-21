CANAL RCN
Internacional

Dolor en el cine: murió un importante actor a sus 33 años

La noticia fue confirmada por su hermano a través de un sentido mensaje.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
05:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria del cine se encuentra de luto porque se confirmó la muerte de un reconocido actor canadiense.

Spencer Lofranco, que nació en Toronto, Ontario, en octubre de 1992, tenía 33 años, debutó en la actuación en 2013 y fue compañero de John Travolta y Angelina Jolie, falleció el pasado 18 de noviembre de 2025.

Conmoción: murió una reconocida actriz del cine para adultos en extrañas circunstancias
RELACIONADO

Conmoción: murió una reconocida actriz del cine para adultos en extrañas circunstancias

La noticia fue confirmada por Santino Lofranco, su hermano, a través de un sentido mensaje del 20 de noviembre de 2025.

Así se confirmó la muerte de Spencer Lofranco, el importante actriz de Canadá que trabajó con John Travolta y Angelina Jolie

Santino Lofranco, el hermano de Spencer Lofranco, resaltó la vida que tuvo el actor e hizo énfasis en que lo va a extrañar todos los días.

"Hermano, viviste una vida con la que pocos podrían soñar. Cambiaste la vida de las personas y ahora están con Dios", comenzó escribiendo el hermano de Spencer Lofranco.

"Siempre te amaré y te extrañaré. Que en paz descanses", complementó.

Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado cuáles fueron las causas exactas por las que Spencer Lofranco, el actor canadiense, murió a sus 33 años.

Así fue el camino actoral de Spencer Lofranco, el actor que falleció en Canadá

Spencer Lofranco fue criado en una familia de artistas y en 2012 hizo su primer contacto con la comedia romántica al ser escogido para actuar en 'At Middleton'.

De esa manera, tras su interpretación destacada, se ganó un reconocimiento que le permitió hacer parte de proyectos como:

Luto profundo en la televisión: murió un reconocido actor y esto se comunicó
RELACIONADO

Luto profundo en la televisión: murió un reconocido actor y esto se comunicó

  • 'Jamesy Boy', en 2014.
  • 'Intacto', en 2014.
  • 'Hogar', en 2015.
  • 'Dixielandia', en 2015.
  • 'Cobra real', en 2016.
  • 'Gotti', en 2018.

"Vuela alto, Spencer", "fuiste muy talentoso", "no puedo creerlo", "te echo de menos", "siempre fuiste muy real" y "descansa en paz", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump fija plazo para que Ucrania responda a su propuesta de paz con Rusia

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide cumplir condena en prisión domiciliaria por motivos de salud

Artistas

Conmoción: murió una reconocida actriz del cine para adultos en extrañas circunstancias

Otras Noticias

Aeropuerto El Dorado

¿Dejará de operar Aeropuerto El Dorado por las fuertes lluvias? Así está la terminal tras las inundaciones internas

Las fuertes lluvias provocaron filtraciones y acumulación de agua al interior de la terminal.

América de Cali

Comunicado oficial: América de Cali anunció esperada salida de uno de sus directivos

El cuadro escarlata anunció la salida de uno de los directivos de la institución y de un miembro del cuerpo técnico de las categorías inferiores.

Automovilismo

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

Artistas

Reconocida actriz sufrió un grave accidente: estará inmovilizada temporalmente

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero