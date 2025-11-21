Dolor en el cine: murió un importante actor a sus 33 años

La industria del cine se encuentra de luto porque se confirmó la muerte de un reconocido actor canadiense.

Spencer Lofranco, que nació en Toronto, Ontario, en octubre de 1992, tenía 33 años, debutó en la actuación en 2013 y fue compañero de John Travolta y Angelina Jolie, falleció el pasado 18 de noviembre de 2025.

La noticia fue confirmada por Santino Lofranco, su hermano, a través de un sentido mensaje del 20 de noviembre de 2025.

Así se confirmó la muerte de Spencer Lofranco, el importante actriz de Canadá que trabajó con John Travolta y Angelina Jolie

Santino Lofranco, el hermano de Spencer Lofranco, resaltó la vida que tuvo el actor e hizo énfasis en que lo va a extrañar todos los días.

"Hermano, viviste una vida con la que pocos podrían soñar. Cambiaste la vida de las personas y ahora están con Dios", comenzó escribiendo el hermano de Spencer Lofranco.

"Siempre te amaré y te extrañaré. Que en paz descanses", complementó.

Sin embargo, hasta el momento, no se han revelado cuáles fueron las causas exactas por las que Spencer Lofranco, el actor canadiense, murió a sus 33 años.

Así fue el camino actoral de Spencer Lofranco, el actor que falleció en Canadá

Spencer Lofranco fue criado en una familia de artistas y en 2012 hizo su primer contacto con la comedia romántica al ser escogido para actuar en 'At Middleton'.

De esa manera, tras su interpretación destacada, se ganó un reconocimiento que le permitió hacer parte de proyectos como:

'Jamesy Boy', en 2014.

'Intacto', en 2014.

'Hogar', en 2015.

'Dixielandia', en 2015.

'Cobra real', en 2016.

'Gotti', en 2018.

"Vuela alto, Spencer", "fuiste muy talentoso", "no puedo creerlo", "te echo de menos", "siempre fuiste muy real" y "descansa en paz", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.