Sorprendente confesión de un familiar del papá de Luis Díaz: “Ya estaban amenazados”

Pasan los días y la incertidumbre se sigue apoderando de la familia de Luis Díaz, pues todavía no se tiene información certera del paradero de Luis Manuel Díaz, padre del jugador del Liverpool, y que fue secuestrado el pasado sábado 28 de octubre en el municipio de Barrancas, en el departamento de La Guajira.

Según los últimos reportes de las autoridades, el secuestro del papá de Luis Díaz fue totalmente planeado por parte de los delincuentes. Además, se conoció que tras un trabajo importante de la Policía y Ejército se logró identificar plenamente a las personas que estarían detrás del secuestro del papá del futbolista de Liverpool.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció una información que dejó sorprendidos a todas las autoridades, pues en conversaciones con W Radio, un familiar de Luis Manuel Díaz, afirmó que el papá de Luis Díaz ya estaba advertido, pero que él es una persona que no le gusta tener problema y es un hombre sano.

“Él ya tenía amenazas, él me contaba (…) las autoridades aún no, no han dicho nada (…) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y cómo van a hacer una cosa de esas”, afirmó el hombre que no dio su identificación.

Además, dio a conocer detalles de su último contacto que tuvo con Luis Manuel Díaz antes de que los delincuentes los secuestraran, dejando claro que el salió de la casa con la intención de echar gasolina al vehículo, pero cinco minutos después de salir se enteraron de que fue secuestro por una banda criminal.

“Él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera”, finalizó.

Luis Díaz convocó a marchas por la liberación de su padre

Ante tanta incertidumbre y desolación en el seno de la familia Díaz Marulanda, están observando alternativas para lograr la liberación de 'Mané', como le dicen de cariño. Luis Díaz, su esposa Geraldine Ponce, y su familia, convocaron a una gran marcha en Barrancas.

En una imagen difundida en redes sociales, los familiares de Luis Manuel invitan a toda la comunidad a congregarse este martes 31 de octubre a las 5:00 p.m. en el Parque del Cementerio, para que, con velas encendidas, marchen por el municipio alzando su voz de rechazo al secuestro y clamar por la pronta liberación de Díaz Jiménez.