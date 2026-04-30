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Papá de Miguel Uribe se pronunció sobre supuesta participación de un gobernador en el magnicidio

El papá de Miguel Uribe cuestionó la información que le llegó al expresidente Álvaro Uribe relacionada con el crimen.

Foto: Concejo de Bogotá

Noticias RCN

abril 30 de 2026
06:59 p. m.
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Miguel Uribe Turbay, hijo de la reconocida periodista Diana Turbay, se desempeñó en la política y se convirtió en una de las voces más críticas del Gobierno actual. Además, se volvió un referente del Centro Democrático.

Expresidente Álvaro Uribe recibió una grave información sobre magnicidio de Miguel Uribe
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Este 2026 iba a culminar su periodo como congresista, por lo que había lanzado su aspiración presidencial. Sin embargo, el 7 de junio de 2025 se dio un hecho que dividió la historia política reciente del país en dos.

El anónimo puso en el ojo de la polémica a un gobernador

Uribe Turbay estaba en el parque El Golfito en el occidente de Bogotá, cuando fue víctima de un atentado perpetrado por un adolescente de 14 años. Le dispararon a poca distancia y fue llevado de urgencia a la UCI de la Fundación Santa Fe.

Durante dos meses, la fe se mantuvo vigente y la ciudadanía fue a las afueras del centro médico para orar por su salud. La lamentable noticia llegó el 11 de agosto, cuando falleció a los 39 años.

A poco más de un mes para que se cumpla el primer año del trágico crimen, las investigaciones revelaron que las disidencias de la Segunda Marquetalia ordenaron el magnicidio. Esto, con la participación de alias Zarco Aldinever y Yako.

El mensaje de Uribe Londoño al expresidente

De igual forma, se ha conocido la estructura encargada de la ejecución. A la cabeza de alias El Costeño y El Viejo, fueron articuladas varias personas, incluyendo ‘Tianz’, el sicario que ya recibió una sanción.

Habló el gobernador que fue señalado de presuntamente participar en el magnicidio de Miguel Uribe
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El tema ha vuelto a generar eco por el anónimo que le llegó al expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas.

En un papel, revelaron que presuntamente un gobernador participó en la planeación y tuvo una reunión con los implicados en Manta, Ecuador. Esta información se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía.

El papá de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño (quien es candidato a la Presidencia), se pronunció en redes sociales: “Rechazo que el dolor de mi familia se utilice para montar cortinas de humo”.

Lo que ha circulado desde el entorno de Álvaro Uribe Vélez es irresponsable y profundamente irrespetuoso. No se puede juzgar con la reputación y el buen nombre de nadie, como se hizo con el mío.

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