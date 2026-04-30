Habló el gobernador que fue señalado de presuntamente participar en el magnicidio de Miguel Uribe

En Los secretos de D’Arcy Quinn de La FM se dio a conocer una delicada información relacionada con la muerte de Miguel Uribe. Al expresidente Álvaro Uribe le llegó un anónimo en el que se señalaba a un gobernador como presunto cómplice.

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De acuerdo con el documento, al parecer el gobernador habría participado en una reunión en Manta, Ecuador. Esto, presuntamente en mayo de 2025, un mes antes de que se cometiera el crimen.

El delicado anónimo que le llegó al expresidente Álvaro Uribe

La revelación ha generado polémica e incluso ya fue puesta en conocimiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo. En diálogo con Noticias RCN, el exmandatario entregó detalles sobre cómo conoció esta revelación.

“Yo recibo una llamada de una persona muy seria que está dispuesta a ir a la Fiscalía. Me dicen que quiere dar una información muy grave relacionada con el asesinato de nuestro compañero. Me pasan eso por escrito y le pido al directo del partido (Centro Democrático) que lleven eso a la Fiscalía”, declaró.

La respuesta del gobernador: “Debe tener consecuencias”

Si bien se ocultó el nombre del gobernador, ya hubo uno que se pronunció: el de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Afirmó que el expresidente “le puso una lápida a él y a su familia”.

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En una atención a medios a la salida de la sede de la Fiscalía en Bogotá, sostuvo que nunca ha estado en Manta: “Me están señalando de ser el planificador y financiador del magnicidio de Miguel Uribe. Eso es extremadamente grave y esto debe tener consecuencias”.

Hasta el momento, las investigaciones han revelado que la orden del crimen provino de la Segunda Marquetalia, disidencia que opera bajo las directrices de ‘Iván Márquez’. Alias El Viejo reveló que tuvo contactos con el ‘Zarco Aldinever’ y ‘Yako’ para ello.

Uribe Turbay, quien era senador y estaba en la carrera por la Presidencia, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito en Bogotá. Estuvo dos meses internado en la UCI y falleció el 11 de agosto.