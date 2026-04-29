Expresidente Álvaro Uribe recibió una grave información sobre magnicidio de Miguel Uribe

Este miércoles 29 de abril, durante la sección Los secretos de D’Arcy Quinn de La FM, se dio a conocer una grave información relacionada con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La tarde del sábado 7 de junio de 2025 marcó un antes y un después en la historia política reciente de Colombia. Para ese momento, el senador Miguel Uribe era precandidato presidencial.

La Segunda Marquetalia detrás del crimen

Aquel día, estaba en el parque El Golfito en el sector de Modelia, occidente de Bogotá. Estaba hablando con varias personas sobre sus propuestas, pero en el público había un adolescente de 14 años con una pistola Glock modificada.

Estando a pocos metros, el menor sicario le disparó en varias ocasiones y emprendió la huida hasta donde lo estaban esperando el resto de implicados. El precandidato fue llevado a la UCI de la Fundación Santa Fe y falleció el 11 de agosto.

La parte material del crimen fue organizada por Elder José Arteaga Hernández o ‘El Costeño’ y Simeón Pérez Marroquín o ‘El Viejo’. Articularon al menor ‘Tianz’, a ‘Gabriela’, ‘El Veneco’, ‘El Caleño’, Cristian González Ardila, ‘El Hermano’ y Brayan Ferney Cruz Castillo.

Le enviaron un anónimo al expresidente

El preacuerdo de ‘El Viejo’ permitió conocer que la disidencia de la Segunda Marquetalia que comanda ‘Iván Márquez’ fue la que ordenó el magnicidio, ofreciendo mil millones de pesos. Aparte del cabecilla, participaron alias Jhon 40, Zarco Aldinever, Rusbel o Rumba, Enrique Marulanda, Gonzalo o Chalo, y Yako.

El expresidente Álvaro Uribe recibió un documento anónimo en el que se menciona que un gobernador habría participado en la planeación y financiación del magnicidio.

Al parecer, el gobernador habría tenido en mayo de 2025, un mes antes, una reunión en Manta (Ecuador) con grupos criminales y un exalcalde. Luz Adriana Camargo, la fiscal general, confirmó que ya se está investigando esta línea.