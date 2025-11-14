Así reapareció ‘Papá Pitufo’ tras meses: confirman cuándo iniciará la preparatoria al juicio

Finalmente, la Fiscalía acusó formalmente a Diego Marín Buitrago, más conocido como ‘Papá Pitufo’ o el ‘zar del contrabando’. Ante un juzgado en Bogotá, se informó que la preparatoria al juicio iniciará en febrero de 2026, en menos de cuatro meses.

El alias de Marín ha hecho eco en el último tiempo. Luego de su captura en territorio europeo, empezaron a conocerse detalles sobre la estructura de contrabando que tuvo entre sus manos.

Sobornos en los principales puertos: así operaba la red

Fue tal el impacto de su red que estuvo detrás del 80% de los productos que ilícitamente ingresaron al país sin los requisitos aduaneros. Para ello, se cree que sobornó policías y funcionarios de la Dian.

Al parecer, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de los principales puertos (como en Buenaventura y Cali) recibieron dinero y otros beneficios a cambio de facilitar la entrada de productos, especialmente cigarrillos, licor, ropa, calzado y cacharrería.

En marzo de 2024, comenzaron a caer los primeros alfiles de la estructura. Entre ellos, estuvo Ricardo Orozco Baeza o ‘El Bendecido’, la mano derecha del ‘zar del contrabando’. Con estas capturas, se despejó el camino para encontrar a Marín.

¿Cuándo comenzará el juicio contra ‘Papá Pitufo’?

‘Papá Pitufo’ pudo ser alertado de la orden de captura en su contra, lo cual hizo que emprendiera la huida hacia España, concretamente en Valencia donde finalmente fue arrestado.

Después de que le otorgaran la libertad condicional, escapó hacia Portugal en donde volvió a quedar tras las rejas. Tras recuperar su libertad por segunda vez, Colombia comenzó el papeleo para la extradición.

Las investigaciones muestran que entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, la red de ‘Papá Pitufo’ le ofreció sobornos en efectivo de $3.5 millones y $5 millones a patrulleros y oficiales respectivamente. También proporcionó vehículos de alta gama y apartamentos.

Durante ese tiempo, hay registrados 21 sobornos (cuatro a uniformados y 17 a subalternos).