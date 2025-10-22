CANAL RCN
Colombia

A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar brutalmente a su exesposa en Cartagena

Las investigaciones señalan que el hijo del ‘zar del narcotráfico’ antes de intentar asesinar a su expareja la acosaba y amenazaba.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
10:44 a. m.
Juan Diego Marín Franco, hijo a alias Papá Pitufo, fue enviado a la cárcel tras ser imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía lo señala de atacar con arma cortopunzante a su exesposa en hechos el pasado 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados durante la audiencia, Marín habría llegado al lugar donde se encontraba la mujer para hablar sobre la visita a una sus hijas pequeñas y allí comenzó una discusión que terminó en un delicado ataque a cuchillo.

Detalles del ataque a cuchillo del hijo de ‘Papá Pitufo’ a su exesposa

Los informes médicos revelan que la víctima recibió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo, perdió la conciencia y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde requirió maniobras de reanimación e intervención quirúrgica inmediata.

Las valoraciones dan cuenta de que su vida estuvo en riesgo inminente.

Este no sería un caso aislado para Marín Franco. La Fiscalía aseguró que tiene un proceso activo por violencia intrafamiliar en Bogotá, lo que revelaría una conducta reiterativa de agresión contra su expareja.

En ese expediente previo ya se habían documentado episodios de maltrato.

Envían a la cárcel al hijo de ‘Papá Pitufo’ por intento de feminicidio

Tras el ataque, el presunto agresor fue capturado pocos minutos después de que la víctima fuera trasladada al hospital.

Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no fue aceptado por el procesado.

No obstante, el juez de control de garantías consideró que representaba un riesgo tanto para la víctima como para el proceso y ordenó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.

