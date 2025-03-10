CANAL RCN
Pliego de cargos contra oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera que tendrían vínculos con ‘Papá Pitufo’

Diego Marín Buitrago es conocido como el ‘zar del contrabando’. ¿Quiénes son los uniformados que presuntamente estaban ligados a su estructura?

Policía Fiscal y Aduanera.
Policía Fiscal y Aduanera. Foto: Policía.

octubre 03 de 2025
12:41 p. m.
La Procuraduría le formuló pliego de cargos a dos oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Esto, por presuntos nexos con ‘Papá Pitufo’.

Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, es llamado el ‘zar del contrabando’ por la extensa red que manejó durante hace algún tiempo. La estructura tuvo tentáculos en los principales puertos marítimos, tales como en Buenaventura o Cartagena.

¿Qué ha pasado con ‘Papá Pitufo’?

Las pesquisas han revelado que presuntamente hubo funcionarios de la Polfa y de la DIAN que fue hicieron parte de la red. Mediante entregas de dinero u objetos costosos, los contrabandistas sobornaban para tener vía libre en el ingreso ilícito de productos, tales como textiles, zapatos, cigarrillos, entre otros.

Inclusive, se tiene información sobre cuatro reuniones en las que se dispusieron de 13 millones de pesos y celulares de alta gama que habrían sido entregados a tres oficiales.

En abril del 2024 lo capturaron en Valencia (España), pero luego quedó en libertad por su doble nacionalidad. Si bien volvió a ser capturado a finales del año pasado en Oporto (Portugal), seis meses después volvió a ser dejado en libertad.

Marín tendrá en Colombia la audiencia de acusación el 13 de noviembre. En aras de evitar una posible fuga, la Interpol emitió circular roja en su contra.

¿Quiénes son los uniformados salpicados?

La más reciente decisión de la Procuraduría tiene que ver con la formulación de pliego de cargos contra el coronel (r) Abdón Enrique Melo Ramírez y al mayor Peter Steven Nocua Henao.

Al parecer, entre septiembre y octubre de 2023, ambos funcionarios presuntamente recibieron dinero y objetos por parte de la red de ‘Papá Pitufo’, como sobornos. A cambio, habrían influido en los nombramientos de la Polfa en Pereira y Cartagena.

Melo era jefe de la División de Control Operativo en Pereira, mientras que Nocua lo era en Cartagena. A ambos los señalan por presunto cohecho impropio.

