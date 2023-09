Condena contra 'El Hombre Marlboro' ya está en Colombia pero no es válida para revocar su candidatura

El Termómetro Político conoció la respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dirigida a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral en la que se adjunta la sentencia condenatoria contra Samuel Santander Lopesierra. En ella se le declara culpable de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de ser distribuida en el país norteamericano.

Con la prueba, que llegó el 9 de agosto, el CNE ya debía haber revocado la candidatura del ‘hombre Marlboro’ a la Alcaldía de Maicao. Sin embargo, la decisión no se ha tomado porque el documento de cinco páginas no puede ser adjuntado como prueba válida hasta que no se haga un contrato formal con un traductor oficial para que la devuelva en español y apostillada.

La ponencia revocando esa candidatura ya está redactada, pero no se puede presentar sin esa prueba debidamente diligenciada, traducida, firmada y apostillada. Es decir, para resolver el caso, en el que evidentemente hay una inhabilidad porque nadie condenado por narcotráfico puede ser candidato, se depende de un trámite burocrático.

La candidatura de 'El Hombre Marlboro' a la Alcaldía de Maicao

El pasado 2 de agosto la Registraduría avaló la candidatura de Samuel Santander Lopesierra para la Alcaldía de Maicao. La entidad certificó que cumplió con el mínimo de firmas requeridas para postularse, logró recolectar 28.377 firmas.

Lopesierra, conocido como 'El Hombre Marlboro’, nació en Maicao, La Guajira, en donde fue concejal y diputado de la Asamblea Departamental. En 1994 logró ser elegido como congresista para la Cámara, sin embargo, su carrera política estuvo opacada por sus negocios ilícitos.

Se ha conocido que Santa Lopesierra ingresaba al país de forma ilegal hasta 200.000 pacas de cigarrillos y cientos de cajas de whisky cada semana, mientras que las propiedades a su nombre estaban avaluadas en casi $25.000 millones. En 2003 fue extraditado a Estados Unidos donde pagó una condena de 16 años por narcotráfico.

La Fiscalía en sus archivos señala que tenía al menos 108 propiedades bajo su poder: centros comerciales, vehículos lujosos, apartamentos y establecimientos en ciudades como Medellín, Cartagena, Riohacha y Maicao.