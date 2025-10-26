CANAL RCN
Así avanza la construcción del parque solar más grande de Colombia: ya superó el 71%

Con una inversión de US$280 millones, el Parque Solar Puerta de Oro alcanzó el 71% de avance y se prepara para generar energía limpia para más de medio millón de hogares colombianos.

El Parque Solar Puerta de Oro avanza a paso firme hacia su meta de convertirse en la instalación fotovoltaica más grande del país. Con un 71% de progreso en su construcción, la obra se levanta entre los municipios de Guaduas y Chaguaní (Cundinamarca), con una inversión que supera los US$280 millones.

Según Luis Alberto Páez, CEO del proyecto, en declaraciones recogidas por Forbes Colombia, el proceso de energización iniciará en noviembre de 2025, y la operación comercial completa se prevé para el primer trimestre de 2026.

Capacidad, impacto ambiental y tecnología de punta

El parque contará con una capacidad instalada de 300 megavatios (MW), suficientes para generar más de 700 gigavatios hora (GWh) de energía limpia cada año. Esta producción podrá abastecer a unos 390.000 hogares y evitar la emisión de 155.798 toneladas de CO₂e anuales.

Entre sus principales componentes se destacan:

  • 511.830 módulos fotovoltaicos de alta eficiencia.
  • 330 inversores de última generación.
  • 22,5 km de línea de transmisión hacia la subestación San Felipe (Tolima).
  • Más de 500 hectáreas de superficie total ocupada.

Empleo, regalías y compromiso ambiental

El impacto social y ambiental del Parque Solar Puerta de Oro es otro de sus pilares. Hasta ahora, ha generado más de 1.100 empleos directos, la mayoría de mano de obra local, y se prevé la entrega de regalías anuales por $35.000 millones a los municipios beneficiarios.

Además, el proyecto destinará $1.300 millones a programas sociales y contempla acciones de conservación y compensación ambiental que incluyen:

  • Protección de 600 hectáreas de ecosistemas.
  • Compensaciones en 1.700 hectáreas adicionales.
  • Siembra de 12.000 árboles nativos.
  • Colombia avanza hacia una matriz energética más limpia

Con la construcción del Parque Solar Puerta de Oro, Colombia reafirma su compromiso con la transición energética y demuestra su capacidad para ejecutar proyectos de infraestructura sostenible de clase mundial.

