Cancillería rompe el silencio sobre parranda en Nicaragua donde estuvo Carlos Ramón González

En las últimas horas, ha habido controversia sobre unos videos en los que apareció Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y considerado como la mente detrás el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exfuncionario está prófugo en Nicaragua, donde recibió asilo político bajo el gobierno de Daniel Ortega.

Con respecto a los videos, fueron grabados durante una fiesta llevada a cabo el 11 de diciembre en el Teatro Nacional de Nicaragua Rubén Darío.

El hecho de que González estuviese de parranda, teniendo en cuenta que no está en Colombia respondiendo por los señalamientos en su contra, generó una gran polémica.

A través de un comunicado, la Cancillería se pronunció al respecto:

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles ...