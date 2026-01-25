CANAL RCN
Colombia

🔴 Participe aquí: ¿Qué candidato en #ElDebateDeLaGente está teniendo el mejor desempeño?

Los colombianos podrán escoger qué candidato de La Gran Consulta por Colombia se está desempeñando mejor durante El debate de la gente.

El debate de la gente

Noticias RCN

enero 25 de 2026
05:11 p. m.
Este domingo 25 de enero es El gran debate de la gente, el primero de varios espacios en los que colombianos harán sus preguntas y los aspirantes a la Presidencia responderán.

Además, durante la transmisión podrán seleccionar, en tiempo real, por el candidato que consideren está teniendo el mejor desempeño.

