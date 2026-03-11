Profesores en Barranquilla no han podido dar clases por las extorsiones: desde la cárcel los amenazan

Cinco docentes de una institución educativa ubicada en el suroccidente de Barranquilla denunciaron estar recibiendo amenazas extorsivas a través de llamadas telefónicas y mensajes por redes sociales, en las que les exigen sumas de dinero grandes a cambio de no atentar contra su integridad.

La primera hipótesis con respecto al origen de las extorsiones es que estarían efectuadas desde la cárcel de Cómbita, Boyacá. No es la primera vez que las sospechas llegan al mismo punto, dado que, en otras zonas del país, los comerciantes han asegurado lo mismo.

Llamadas vendrían de la cárcel de Cómbita

Volviendo a Barranquilla, los profesores han expresado su temor al pensar en volver a las instituciones. Los reportes apuntan que al menos cinco están siendo víctimas de este flagelo, en el que los extorsionistas afirman que el propósito del dinero es por causa de la guerra.

Un ciudadano entrevistado expresó su consternación: “La situación es bastante preocupante por aquello de que la inseguridad en la que está la ciudad, el hambre se ha tomado la ciudad y uno no ve que esto vaya para ningún lado”.

Las directivas de la Asociación de Educadores de Barranquilla (ADEA) pidieron una solución inmediata. Aparte de las llamadas, hay barreras a la hora de denunciar, acrecentando la gravedad de la situación.

Profesores no están denunciando

“Al maestro le da mucho miedo siquiera denunciar en Gaula y el primer consejo que les da la familia es que tapen o se oculten en calles”, sostuvo Demiris Polo, directiva de la asociación.

Este caso se suma a la ola de extorsiones a tenderos reportada hace pocos días en la capital del Atlántico. Incluso, se registró un intento de atentado contra un comerciante, el cual no se concretó porque el arma del delincuente se encasquilló.

Las autoridades llegaron a la institución educativa para adelantar las investigaciones correspondientes y establecer el origen de las intimidaciones en aras de confirmar la hipótesis. Asimismo, como medida de protección se anunció el refuerzo de la presencia policial en los alrededores.