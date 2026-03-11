En el tercer día tras elecciones, así avanza el reconteo de votos que definirá los resultados del 8 de marzo

Avanza el proceso de escrutinio, que definirá los resultados oficiales de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del domingo, 8 de marzo, de las que el país ya conoció un preconteo.

A tres días del primer proceso electoral del 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el avance del escrutinio a nivel nacional es del 58,34 % para el Senado y del 57,23 % para la Cámara de Representantes.

Jueces de la República, registradores de instrumentos públicos y notarios revisan, por territorios, una a una las actas de votación, bajo supervisión de los testigos electorales, en un proceso que, aunque avanza bajo total normalidad, podría tomar varios días.

El momento de presentar reclamaciones:

Mientras las comisiones escrutadoras trabajan, los testigos electorales “tienen la posibilidad de presentar las reclamaciones a favor de sus agrupaciones políticas y candidatos”.

El proceso, en Bogotá, se realiza en Corferias, pero funciona igual en todo el país. Mientras avanza el reconteo, los votos se mantienen bajo estrictas medidas de seguridad, almacenados en la llamada arca triclave, un depósito de alta seguridad con tres candados que es custodiado por los claveros.

“Lo que hacen los claveros”, explicó un funcionario de la Registraduría en diálogo con Noticias RCN, “es custodiar, guardar, proteger los pliegos electorales que fueron expedidos por cada una de las mesas de votación, a través de los jurados de votación y, a su vez, estos pliegos son entregados a los señores jueces de la república”.

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos de la jornada?

De acuerdo con la Registraduría, una vez terminen los escrutinios regionales, las actas pasarán a manos de la comisión escrutadora nacional, de la que participan magistrados de la máxima autoridad electoral: el CNE y la secretaría del registrador nacional, Hernán Penagos.

Es ese el momento en el que apelaciones y reclamaciones deben resolverse, antes de dar a conocer los resultados definitivos que definirán la manera en la que se conformará el Congreso para el periodo legislativo 2026-2030.