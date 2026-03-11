Indígenas arhuacos quedaron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada: denuncian ser usados como escudo

La situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta se deterioró tras fuertes confrontaciones entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio.

En medio de esos combates quedó una comunidad indígena arhuaca, cuyos integrantes terminaron atrapados en el fuego cruzado. La gravedad de la situación obligó a las autoridades a realizar un operativo humanitario para rescatar a las personas que habían resultado heridas en la zona.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, confirmó que tras un consejo extraordinario de seguridad realizado el domingo, se tomó la decisión de que el Ejército ingresara al área para realizar un salto humanitario y evacuar a los afectados.

Según explicó la mandataria departamental, el operativo permitió rescatar a varias personas que habían quedado en medio de los enfrentamientos en las zonas altas de la Sierra Nevada.

Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora del Magdalena:

Se tomó la determinación que el Ejército ingresara a la zona a hacer una ayuda o un salto humanitario para rescatar a las personas que se encontraban heridas. Ayer estuvimos esperando en la primera división del Ejército. Nos llegaron siete adultos, cinco niños. Hasta las nueve de la noche llegó la última persona que logramos evacuar.

Los rescatados fueron trasladados a Santa Marta, donde reciben atención médica en el Hospital Julio Méndez Barreneche.

De acuerdo con la gobernadora, la mayoría de los pacientes se encuentran estables.

Todos se encuentran estables. Solamente un niño, digamos, con una afectación mayor, pero el cual se encuentra estable y va a ser intervenido quirúrgicamente en horas de la tarde.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque existen versiones dentro de la comunidad que hablan de posibles fallecidos.

¿Por qué hay enfrentamientos entre los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo?

Las confrontaciones que originaron la emergencia humanitaria estarían relacionadas con la disputa territorial entre dos organizaciones armadas ilegales.

Son dos grupos al margen de la ley que son los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo que se disputan el territorio por ruta de narcotráfico.

La mandataria denunció además que, durante los enfrentamientos, la comunidad indígena quedó en medio del conflicto y habría sido utilizada como protección por uno de los grupos.

Hoy, en medio de esos confrontamientos, quedó en la mitad una comunidad indígena la cual fue acogida por uno de estos grupos como si fuese un escudo y eso viola por completo todo el derecho, todo el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Se ha dificultado el rescate por ser una zona de difícil acceso

Las operaciones de rescate han sido complejas debido a las condiciones geográficas de la zona donde ocurrieron los enfrentamientos.

La gobernadora explicó que se trata de un territorio ubicado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, sin vías de acceso y con dificultades de transporte.

Es una zona bastante alta de difícil acceso, sin vías, sin transporte. Es una zona de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Incluso, el aterrizaje de los helicópteros utilizados para la evacuación representó un riesgo para las tripulaciones.

Ayer para que los helicópteros por parte de la Primera División, la Segunda Brigada, pudieran hacer el aterrizaje fue totalmente un riesgo, pero al final se logró.

Ahora, ante la gravedad de la situación, el Ejército mantiene presencia en el área para evitar nuevos enfrentamientos y proteger a la comunidad.

El Ejército va a comenzar a hacer presencia en esta zona alta donde nunca antes habían tenido este tipo de confrontaciones.

Paralelamente, la Gobernación del Magdalena acompaña una ruta humanitaria liderada por el propio pueblo arhuaco, que busca llegar hasta la zona de Ceráncua, donde se encuentran otras comunidades afectadas.

Las autoridades también dispusieron equipos básicos de salud que acompañan el recorrido para brindar atención médica preventiva.