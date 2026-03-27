Partido Verde define su rumbo político: tensiones internas y posibles rupturas en plena carrera presidencial

El partido Alianza Verde atraviesa un momento decisivo tras una reunión estratégica realizada en Boyacá, donde cerca de 200 dirigentes, entre concejales, diputados y congresistas electos, analizaron el futuro de la colectividad.

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El encuentro, liderado por el gobernador Carlos Amaya, evidenció tensiones internas, posibles cambios de liderazgo y diferencias sobre el rumbo ideológico del partido.

Durante el evento, Amaya se consolidó como una figura clave dentro del sector mayoritario conocido como “Verde Esperanza”. Aunque no ostenta oficialmente la dirección del partido, su influencia quedó en evidencia, especialmente en la discusión sobre las elecciones presidenciales de 2026 y la proyección política hacia 2030.

Posible salida de liderazgo y debate sobre división interna

Uno de los temas centrales fue la eventual salida de Antonio Navarro de la dirección del partido. Según lo discutido, su retiro respondería a una decisión personal tras años de liderazgo.

En paralelo, surgió nuevamente el debate sobre una posible división del partido. Algunos sectores consideran necesario volver a una línea de centro más definida, reduciendo las posturas disidentes. Esta discusión incluye la eventual creación de una nueva colectividad política liderada por figuras como Jota Pe Hernández, Katherine Juvinao y Catherine Miranda.

Aspiraciones presidenciales y falta de consenso

En cuanto a las elecciones presidenciales de 2026, el partido enfrenta una clara fragmentación. Durante el sondeo interno, se identificaron tres nombres con respaldo significativo: Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López.

Adicionalmente, aunque no fue un tema central, varios asistentes interpretaron que Carlos Amaya perfila una eventual candidatura presidencial para 2030, lo que refuerza su papel como líder emergente dentro del partido.

Por otro lado, el escenario político inmediato también genera controversia. De cara a la instalación del Congreso el próximo 20 de julio, han aumentado los cuestionamientos sobre la posible reelección de Jaime Luis Lacouture como secretario de la Cámara. Tanto Juan Carlos Lozada como otros sectores han manifestado reparos frente a su continuidad.

Las críticas se sustentan en hechos recientes, como la detención de un escolta vinculado a Lacouture con una suma considerable de dinero días antes de su elección, lo que generó sospechas de presunta compra de votos. Además, persisten cuestionamientos por su cercanía con Olmedo López, actualmente investigado por corrupción.

En este contexto, el Partido Verde se enfrenta a decisiones estructurales que no solo definirán su identidad política, sino también su relevancia en el panorama electoral colombiano en los próximos años.