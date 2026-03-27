"Llegamos a unos acuerdos": se levanta el paro minero en el Bajo Cauca luego de 12 días

Tras una extensa jornada de diálogo y concertación, representantes de los mineros y mineras del Bajo Cauca, junto con autoridades locales, nacionales y organismos de control, anunciaron la firma de acuerdos que ponen fin al paro que se mantenía en la región.

El anuncio se conoció a través de un comunicado conjunto encabezado por Cristian Hincapié, líder de la mesa minera del bajo Cauca Valdivia y sur de Córdoba, junto con Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior.

El encuentro contó con la participación de alcaldes, la Procuraduría, la Defensoría, la Personería, la Gobernación de Córdoba y la Policía Nacional, quienes acompañaron el proceso de negociación.

Los voceros destacaron que se logró avanzar en la consolidación de un distrito minero en zonas de reserva con potencial de explotación, además de otros compromisos que serán socializados en cada territorio. El acuerdo también contempla la protección de ecosistemas y cuerpos de agua, garantizando al mismo tiempo los derechos de los trabajadores del sector.

Un llamado a la no estigmatización

Durante la intervención, se subrayó que la protesta social no debe ser estigmatizada y que quienes se movilizan no son delincuentes. “La concertación y el diálogo es la única forma para salir de los problemas y de las diferencias”, señalaron los líderes de la mesa.

Asimismo, enviaron un mensaje al gobernador de Antioquia, invitándolo a reflexionar sobre la importancia de participar en estos espacios de diálogo en lugar de recurrir a señalamientos o a la fuerza pública.

Los voceros insistieron en que la violencia solo genera terror y muerte, mientras que la concertación abre caminos hacia un mejor país. “Si dialogamos más y concertamos a profundidad, Colombia sí será una potencia mundial para la vida”, afirmaron.

Retorno a la normalidad en el Bajo Cauca

A través del comunicado se confirmó que el paro minero se levanta oficialmente, lo que permitirá el retorno a la normalidad en el Bajo Cauca.

Los representantes agradecieron a los mineros y mineras que participaron en la manifestación y reiteraron que los acuerdos alcanzados son en beneficio de toda la comunidad.

La jornada fue presentada como un ejemplo de que, pese a las dificultades, el diálogo sigue siendo la herramienta más efectiva para construir soluciones colectivas y sostenibles.