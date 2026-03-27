Pico de viajes en Semana Santa pone en jaque la salud de los conductores: ¿cómo prevenir los riesgos?

La temporada de Semana Santa representa uno de los momentos de mayor movilidad en Colombia. Miles de personas se desplazan por motivos religiosos o turísticos, impulsando el comercio y el transporte.

Sin embargo, detrás de este flujo constante de viajeros y mercancías, emerge una problemática que suele pasar desapercibida como las condiciones laborales de los conductores y los riesgos que enfrentan durante esta época.

Las largas jornadas al volante, la presión por cumplir itinerarios y el incremento en la demanda de servicios convierten este periodo en uno de los más exigentes para estos trabajadores. Esta situación ha sido reiterada por el Ministerio de Transporte, a través de la Circular Externa 20261300000087 de 2026, en la que se establecen obligaciones claras para las empresas del sector en materia de prevención y bienestar laboral.

Riesgos laborales para los conductores en Semana Santa

De acuerdo con cifras de Fasecolda, la tasa de enfermedades laborales en el sector transporte alcanzó 36,4 a nivel nacional con corte a noviembre de 2025. Algunos departamentos presentan cifras aún más preocupantes, como Atlántico y Magdalena, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos trabajadores.

Entre las afecciones más comunes se encuentran los desórdenes musculoesqueléticos, producto de las posturas prolongadas y movimientos repetitivos. También son frecuentes los problemas visuales derivados de la fatiga ocular, especialmente en jornadas nocturnas, así como afectaciones auditivas por la exposición constante al ruido.

A esto se suman factores asociados al estilo de vida, como la alimentación irregular y el sedentarismo, que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, los trastornos del sueño y condiciones crónicas como la diabetes forman parte del panorama de salud que enfrentan los conductores.

RELACIONADO La tendencia que está redefiniendo el consumo de alimentos en Colombia

Prevención y bienestar, los retos urgentes para el sector

Ante este escenario, expertos insisten en la importancia de adoptar medidas preventivas. Entre las recomendaciones se destacan realizar pausas activas durante los viajes largos, ajustar correctamente el asiento y el volante, y aplicar prácticas como la regla 20-20-20 para reducir la fatiga visual.

"Es crucial detenerse regularmente y salir del vehículo en viajes largos, además de ajustar el volante para que la distancia mínima al esternón sea de 24 cm. También es fundamental ajustar el asiento y las manos en posición de manecillas del reloj '10 y 2' o '9 y 3'. En cuanto a la salud visual, se recomienda la Regla 20-20-20 (mirar a 6 metros por 20 segundos cada 20 minutos) y realizar chequeos oculares regulares con lentes especializados”, explicó Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de promoción y prevención de Positiva.

También se hace énfasis en la necesidad de garantizar la afiliación a la seguridad social y a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), así como en la implementación de programas de vigilancia que integren el Plan Estratégico de Seguridad Vial con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el ámbito psicosocial, la presión por cumplir horarios puede desencadenar estrés y ansiedad, por lo que se recomienda a las empresas diseñar turnos adecuados, facilitar espacios de descanso y brindar apoyo psicológico.