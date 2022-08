¿Cómo quedaron jugando los partidos tradicionales con los nuevos nombramientos?

Los últimos nombramientos del presidente electo, Gustavo Petro, sorprendieron a algunos en el país político por no corresponder necesariamente a los partidos políticos tradicionales que se declararon Gobierno.

La puja por los nuevos nombres estuvo marcada por la discusión sobre el nuevo contralor general que deberá elegir el Congreso en los próximos días. Aunque el precandidato cercano al presidente electo, Julio César Cárdenas, no quedó en la lista de la nueva comisión conformada por el senador Roy Barreras, el Pacto Histórico sigue jugando con Carlos Hernán Rodríguez.

La decisión del Partido de La U, los conservadores, y el Partido Liberal de anunciar su votación hacia María Fernanda Rangel fue el primer pulso que perdió el gobierno electo en la relación con el legislativo. Una fuente del Partido Liberal le dijo a este portal que el voto del Partido es “irreversible” en esa línea.

Vea también: Así está quedando el gabinete de Gustavo Petro

El mensaje de independencia con el proceso de la Contraloría se dio antes de que el presidente electo nombrara los ministerios en donde se esperaba más juego a los partidos tradicionales. Sin embargo, eso no ocurrió. No en todas las carteras. Alfonso Prada es el ministro del Interior. Prada no representa hoy a ningún partido, su designación es un mensaje de representación del expresidente Santos que tiene a varios de sus más cercanos colaboradores en el gobierno anterior como tomadores de decisiones en la nueva administración. Roy Barreras, Alejandro Gaviria y Prada son algunos de los santistas en posiciones de poder del nuevo gobierno.

Catalina Velasco y Néstor Ozuna

La ministra designada de Vivienda, Catalina Velasco, ya había trabajado con el presidente electo mientras que este fue alcalde de Bogotá. Conoce bien los temas de hábitat y, de acuerdo con el mensaje del presidente electo, su derrotero será construir una oferta más grande de programas de vivienda de interés social.

Velasco no es cercana a César Gaviria, pero sí a María Emma Mejía, del primer círculo del expresidente liberal. Y, según dijeron varias fuentes a noticiasrcn.com, su nombre habría sido evaluado por Gaviria porque esa cartera le fue prometida a esa colectividad. De hecho, hasta hace algunos días sonaron dos nombres para la cartera: los de José Luis Correa, exrepresentante de Caldas, y Rodrigo Rojas, de Boyacá. Al final, la cercanía de Correa con el exsenador Mario Castaño, acusado de graves hechos de corrupción, detuvo la conversación alrededor de su nombre.

Pero Correa sigue jugando por un cargo en la Fiduprevisora y Rojas en el Fondo Nacional del Ahorro. Lo que es un hecho es que los liberales seguirán siendo gobierno y tendrán juego también con varios viceministros en las carteras más importantes.

El ministro de Justicia designado, Néstor Osuna, quien ha desarrollado su carrera en la Universidad Externado y fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, es amigo cercano de larga data de Gaviria.

Los otros ministerios que ya fueron designados, el de Trabajo y el de Minas, no tienen relación con ningún partido. Faltan por decidirse el de las TIC y el de Ciencia. El primero sería cuota de Daniel Quintero y el segundo se debate entre Mauricio Lizcano e Iván Agudelo. También faltan por conocerse los nombres de Mintransporte y Mincomercio.