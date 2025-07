Pasaportes: Cancillería confirmó que al nuevo modelo le faltarían al menos ocho meses

En medio de la polémica por el futuro de los pasaportes en Colombia, tras las recientes decisiones del Gobierno Nacional de establecer un modelo público y acabar el contrato que se ha mantenido con Thomas Greg & Sons, la Cancillería confirmó que la negociación que se adelanta con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional no está lista para operar en la fecha requerida.

La información se conoció tras la respuesta de la Cancillería, a través de un comunicado dirigido a la senadora Angélica Lozano, quien radicó un derecho de petición sobre el futuro de la expedición de pasaportes en Colombia al término del contrato con la empresa actual.

El documento de la Cancillería, con fecha del 7 de julio, señala que el nuevo modelo de pasaportes no podrá entrar en operación el 1 de septiembre, como había anunciado el Gobierno Nacional, tras desautorizar la urgencia manifiesta que declaró en su momento la exministra Laura Sarabia para extender el contrato con la empresa actual.

La situación de los pasaportes en el país está sumida en un limbo puesto que, aunque se firmara el acuerdo con Portugal, se requieren al menos 35 semanas para que arranque el nuevo modelo, tiempos que no alcanzaría a cumplirse para el 1 de septiembre, fecha en la que los colombianos se quedarían sin documento de viaje.

La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre.