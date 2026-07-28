Medellín activa la herramienta Task Force para evitar el ingreso de personas en problemas con la justicia

En medio de Colombiamoda 2026 y a puertas de la inauguración de la Feria de las Flores, Medellín activó, nuevamente, el dispositivo conocido como Task Force para evitar la entrada a la ciudad de personas, nacionales o extranjeras, en líos con la justicia.

Durante las próximas dos semanas, la Ciudad de la Eterna Primavera podría recibir a 500.000 personas, para sumarse a los eventos y celebraciones que van a coincidir el viernes 31 de julio.

No todos serán bienvenidos, pero el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que “todo el que tenga buenas intenciones con la ciudad y con su gente es bienvenido a Medellín, al igual que todo el que quiera venir a disfrutar de la Feria de las Flores, de Colombiamoda, de su gastronomía, de las obras del maestro Botero, el Museo de Antioquia, el parque Arví, los barrios, la Comuna 13”.

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¿Cómo funciona el dispositivo Task Force?

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el dispositivo Task Force estará implementándose entre el martes 28 de julio y el lunes 10 de agosto en los puntos de control migratorio para ingresar a la ciudad.

Se espera que esta herramienta evite la llegada a la ciudad de personas con antecedentes, líos con la justicia o relacionadas con el turismo sexual y la explotación sexual de menores de edad.

Es el segundo año que se implementa el dispositivo Task Force y en 2025 permitió identificar e impedir el ingreso de cuatro ciudadanos extranjeros que llegaron a la ciudad con malas intenciones.

Migración Colombia se compromete a seguir trabajando en la prevención de delitos cometidos por visitantes:

De acuerdo con la directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, “en Migración Colombia tampoco nos conformamos con los resultados en prevención que hoy hemos entregado”.

En ese orden de ideas, su “lucha fundamental está centrada en erradicar, por completo, y apoyar en la prevención de la ocurrencia de hechos que vulneran los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes”.