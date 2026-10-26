¿Por qué llegarán cerca de 350 militares de Estados Unidos a Colombia? Estas son las razones

Cerca de 350 militares de Estados Unidos llegarán a Colombia para participar en Vanguardia del Sur 2027 (SV27), un ejercicio de entrenamiento conjunto con el Ejército Nacional que busca fortalecer las capacidades operativas de ambas fuerzas frente a diferentes amenazas de seguridad en la región.

La actividad, cuya apertura está prevista para el 2 de noviembre, contará con aproximadamente 800 participantes, entre ellos más de 400 integrantes del Ejército colombiano. El entrenamiento se prolongará hasta mediados de noviembre y hace parte de los programas de cooperación militar entre los dos países.

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El ejercicio es patrocinado por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y dirigido por el Comando del Ejército estadounidense para el Hemisferio Occidental (USAWHC).

¿Qué actividades realizarán los militares?

La agenda contempla ejercicios de puesto de mando y entrenamiento en terreno. Estas actividades permitirán simular situaciones operacionales para evaluar la capacidad de respuesta, la toma de decisiones y la coordinación entre las unidades participantes.

Entre los principales escenarios de entrenamiento se encuentran:

Interdicción marítima: prácticas orientadas a detectar e interceptar actividades ilícitas o amenazas en espacios marítimos.

prácticas orientadas a detectar e interceptar actividades ilícitas o amenazas en espacios marítimos. Seguridad terrestre: operaciones para mejorar la respuesta de las unidades militares ante riesgos y amenazas en tierra.

operaciones para mejorar la respuesta de las unidades militares ante riesgos y amenazas en tierra. Ciberdefensa: ejercicios enfocados en fortalecer las capacidades para identificar y responder a amenazas en entornos digitales.

ejercicios enfocados en fortalecer las capacidades para identificar y responder a amenazas en entornos digitales. Cooperación interagencial: coordinación entre instituciones para responder de manera conjunta a diferentes situaciones de seguridad.

¿Cómo iniciará el entrenamiento?

Aunque el ejercicio principal está programado para comenzar el 2 de noviembre, las actividades preparatorias iniciarán el 30 de octubre con una simulación de evacuación aeromédica entre la base militar de Tolemaida y la Escuela de Caballería, en Bogotá.

El escenario pondrá a prueba las habilidades del personal especializado en medicina militar de Colombia y Estados Unidos para atender y trasladar a personas heridas en situaciones de emergencia.

La práctica incluirá pacientes simulados con lesiones ocasionadas por minas antipersonal. De esta manera, los participantes podrán evaluar sus procedimientos de primeros auxilios, atención inmediata y evacuación de heridos en condiciones que recrean las dificultades de una situación real.

¿Qué busca Estados Unidos con este ejercicio en Colombia?

Vanguardia del Sur hace parte de la estrategia de entrenamiento militar estadounidense para trabajar con países aliados y socios en el hemisferio occidental. El objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta ante amenazas regionales y mejorar la preparación de las fuerzas participantes.

Para Colombia, el ejercicio representa una oportunidad de intercambiar experiencia táctica con militares estadounidenses y reforzar los procedimientos de coordinación en distintos escenarios operacionales.

Según la información del programa, el entrenamiento también busca consolidar la confianza institucional entre ambos ejércitos y contribuir a los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad regional.