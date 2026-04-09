Bloqueos por el alza del impuesto predial paralizan vías en Santander, Boyacá y Norte de Santander

El incremento desmedido en el impuesto predial, que en algunos casos supera el 300% y hasta el 3000% tras la actualización catastral, mantiene a cientos de campesinos en protesta en las principales vías de varios departamentos del país.

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Los bloqueos, que ya completan más de 12 horas en algunos puntos, han afectado la movilidad de usuarios del aeropuerto Palonegro en Santander y han dejado incomunicados municipios de Norte de Santander.

Protestas en Santander: paso restringido hacia el aeropuerto Palonegro

En el peaje de Lebrija, Santander, los manifestantes mantienen bloqueada la vía desde hace más de 14 horas. Aunque se han habilitado pasos humanitarios para ambulancias y madres gestantes, los usuarios del aeropuerto Palo Negro continúan afectados.

Jorge Camacho, veedor de la situación, explicó que el paro busca que el Gobierno Nacional derogue el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, pues asegura que los campesinos quedaron “millonarios en el papel” pero sin capacidad de pagar los nuevos avalúos.

Casos como el de fincas que pasaron de un avalúo de 150 millones a más de 700 millones de pesos reflejan la magnitud del problema. “El año pasado pagaba 280 mil pesos de predial, ahora debo casi dos millones”, denunció uno de los afectados.

Boyacá y Norte de Santander: bloqueos intermitentes y avalúos desproporcionados

En Boyacá, los campesinos mantienen bloqueos intermitentes en al menos ocho puntos, entre ellos el sector Casablanca en Arcabuco. Allí, doña Nubia relató que su predio pasó de un avalúo de 38 millones a 192 millones de pesos, pese a que solo posee “unas vaquitas y una casita”.

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La mujer advirtió que el aumento no solo compromete su sustento, sino que la obliga a declarar renta, afectando su puntaje en el Sisbén.

En Norte de Santander, los bloqueos se concentran en la provincia de Pamplona, donde cuatro municipios permanecen incomunicados. Los avalúos en esta región han llegado a incrementarse hasta en un 3000%. Un campesino denunció que su predio pasó de 10 millones a 350 millones de pesos, lo que disparó su impuesto predial de 70 mil a 450 mil pesos.

Los manifestantes insisten en que no levantarán los bloqueos hasta que el Gobierno Nacional instale una mesa de concertación seria y directa, pues aseguran que la situación amenaza la sostenibilidad de la economía campesina en varias regiones del país.