Luto: reconocido actor fue hallado sin vida en su casa

La industria cinematográfica se encuentra conmocionada debido a que un famoso actor falleció de manera repentina.

Eric Bauza, que nació el 7 de diciembre de 1979 en Scarborough, Toronto, Canadá, y posteriormente se radicó en Estados Unidos, murió el 25 de octubre de 2026 a sus 46 años.

Desde 2001, Eric Bauza se posicionó como uno de los actores de doblaje más destacados en las producciones animadas e interpretó voces altamente reconocidas como las de ‘Bugs Bunny’, ‘Pato Lucas’, ‘Piolín’, ‘Porky’, ‘Correcaminos’, ‘El Gato con Botas’, ‘Pájaro Loco’ y ‘Fozzie’.

Este actor, que era oriundo de una familia con ascendencia filipina, estudió radio, televisión y cine, y comenzó a trabajar como dibujante en los estudios de animación y asistente de producción.

Sin embargo, a finales de los años 90 inició a mostrar su gran talento para interpretar voces y con el paso del tiempo acumuló más de 400 créditos como actor.

Así se confirmó la muerte de Eric Bauza, el destacado actor de doblaje

A través de la cuenta oficial de Instagram de Eric Bauza, su entorno más cercano informó su muerte repentina.

“Eric Bauza, actor de voz, ganador del premio Emmy siendo la voz moderna de los personajes icónicos de Looney Tunes, junto con docenas de otros personajes de dibujos animados queridos, ha fallecido de repente. Más detalles en el futuro”, se precisó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Eric Bauza, el importante actor de doblaje?

De acuerdo con lo que se ha conocido, el actor Eric Bauza murió en su casa, situada en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

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Además, según los primeros análisis de los forenses, la causa habría sido una enfermedad cardiovascular hipertensiva que le habían diagnosticado.

“Estoy en shock”, “Dios bendiga a su familia en este doloroso momento de pérdida”, “fue un ser humano extraordinario”, “mi corazón está roto”, “siempre tuvo un talento especial” y “nunca lo olvidaremos”, han sido algunas de las reacciones de sus seguidores.