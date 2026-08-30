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Tadej Pogačar reapareció en las redes sociales tras su grave accidente: esto publicó

Pogačar permanece en una entidad hospitalaria y tendrá que pasar por el quirófano.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
08:40 a. m.
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El sábado 29 de agosto, en la etapa 8 de la Vuelta a España, Tadej Pogačar tuvo una fuerte caída que lo obligó a abandonar la competencia.

En el momento en el que el pedalista esloveno iba junto al pelotón, pasó por encima de una piedra que causó que su bicicleta se desestabilizara.

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Tras el grave accidente, la estrella de 27 años fue atendida de inmediato y trasladada a una entidad hospitalaria para que le realizaran los exámenes pertinentes y se conociera su parte médico oficial.

Además, en las últimas horas, Tadej Pogačar reapareció en las redes sociales y les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores.

Este fue el post de Tadej Pogačar tras su grave accidente en la Vuelta a España 2026

En una historia de Instagram, Tadej Pogačar se tomó una selfie desde una camilla y mostró que tiene vendajes en uno de sus hombros, en una de sus manos y a la altura de una de sus cejas.

Además, el destacado ciclista esloveno también dejó ver que está teniendo que usar cuello ortopédico, pero se mostró optimista e, incluso, musicalizó la foto con una canción que habla de "seguir vivo".

¿Cuál es el parte médico de Tadej Pogačar tras el accidente en la Vuelta a España 2026?

En sus canales de comunicación oficiales, el UAE Team Emirates reveló que Pogačar presentó una conmoción cerebral y que tendrá que ser operado porque su clavícula se fracturó.

"Su estado es estable y, tras una evaluación médica exhaustiva en el hospital, a Tadej se le diagnosticó una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical C7 estable y múltiples abrasiones", se precisó.

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"Afortunadamente, no presenta otras lesiones importantes ni secuelas neurológicas. Necesitará una cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y les informaremos de las novedades tras la cirugía", se agregó.

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