Lanzamiento del telescopio N. G. Roman ¿Cuál es su misión en el espacio?

A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, un gigante tecnológico de más de 12 metros de altura intentará develar las mayores incógnitas de la física moderna: la materia y la energía oscuras, dos componentes desconocidos que los científicos estiman representan cerca del 95% de la masa y energía del cosmos.

Se cree que la primera actúa como una suerte de pegamento gravitacional, mientras, la segunda es la fuerza repulsiva detrás de la constante expansión del cosmos.

Para dar con las respuestas, la agencia espacial estadounidense lanzó al espacio su nuevo observatorio estrella, el telescopio Nancy Grace Roman. La aeronave despegó este domingo a las 7:26, hora local, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

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El Roman permitirá a la Nasa estudiar exoplanetas:

Con una inversión superior a 4.000 millones de dólares y tras una etapa de desarrollo que se extendió por más de una década, la misión rinde homenaje a la célebre astrónoma Nancy Grace Roman, pionera y reconocida históricamente como la "madre del Hubble".

La nueva herramienta tecnológica destaca por su capacidad panorámica inédita: su campo de visión supera en más de 100 veces al del Hubble y abarca una franja bastante más amplia que la del James Webb. Esta amplitud operativa le permitirá funcionar en sintonía con el observatorio Webb para rastrear decenas de miles de supernovas —las violentas muertes de estrellas masivas— y localizar miles de exoplanetas.

De acuerdo con información de la NASA, el sistema podrá tapar la luz directa de las estrellas para observar discos de formación planetaria y los propios exoplanetas, realizando un censo estadístico de los sistemas solares de la galaxia.

¿Una mirada al pasado?

Gracias a sus sensores infrarrojos, el instrumental captará emisiones luminosas lanzadas por objetos celestes hace miles de millones de años, lo que posibilitará observar épocas remotas y reconstruir la historia del cosmos.

Antes de estar plenamente operativo para elaborar este inédito "Atlas del Universo", el dispositivo emprenderá una travesía de 100 días hasta colocarse en su punto de observación. "Roman dará a la Tierra un nuevo atlas del universo", explicó en abril Jared Isaacman, administrador de la NASA, al presentar la iniciativa ante la prensa. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló el viernes en la sede de la agencia en Houston, Texas, que el observatorio panorámico "ayudará a develar los secretos del universo".

A diferencia del Hubble, que permitió determinar que el cosmos se expande a una velocidad superior a la calculada, el telescopio Roman orientará su tecnología a profundizar en las incógnitas que su antecesor dejó abiertas.