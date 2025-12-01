CANAL RCN
Colombia

Ajustaron las tarifas preferenciales en los peajes de la vía al Llano: la medida regirá desde el 16 de noviembre

Ya anunciaron la actualización anual en los valores de las tarifas preferenciales en Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
12:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ANI y Coviandina informaron oficialmente que, a partir de las 00:00 horas del 16 de noviembre, se realizará el ajuste anual de los valores correspondientes a las tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral, ubicadas en la vía al Llano.

Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá
RELACIONADO

Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

Esta medida, que se efectúa cada año, da cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte, que establecieron el beneficio de tarifa preferencial para los residentes de las comunidades vecinas que cumplan con los criterios y requisitos exigidos.

El beneficio busca aliviar los costos de movilidad de las familias que habitan en los municipios cercanos a estos puntos de recaudo.

¿Cómo quedaron las tarifas preferenciales de los peajes en la vía al Llano?

Estas son las tarifas actualizadas según cada estación de peaje y categoría de vehículo:

Peaje Boquerón I y II:

  • Categoría IE: $800
  • Categoría IEE: $2.700
  • Categoría IEEE: $9.500
  • Categoría IIE: $17.700
  • Categoría IIIE: $800
  • Categorías IVE y VE: No aplican

Peaje Naranjal:

  • Categorías IE, IEE, IEEE, IIE, IIIE, IVE y VE: $900

Peaje Pipiral:

  • Categoría IE: $5.400
  • Categoría IEE: $5.400
  • Categoría IEEE: $5.400
  • Categorías IIE, IIIE, IVE y VE: No aplican

Requisitos para acceder a las tarifas preferenciales de la vía al Llano

Las autoridades recordaron a los habitantes beneficiarios que es indispensable mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el descuento en el pago de los peajes.

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe
RELACIONADO

Hallaron el cadáver de una mujer semisumergido en una quebrada en Bolombolo: esto se sabe

Entre ellos, se encuentra la obligación de realizar un mínimo de pasos por las estaciones (cuatro por sentido, es decir, ocho en total) y utilizar correctamente el dispositivo asignado.

El uso del dispositivo debe limitarse exclusivamente al vehículo autorizado.

En caso de que el beneficiario venda el automotor, deberá informar al concesionario y entregar el dispositivo, para evitar sanciones o la pérdida del beneficio. Este requisito busca garantizar el control y la correcta aplicación del programa de tarifas diferenciales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Denuncian al presidente Petro por presunta violencia moral contra la magistrada Cristina Lombana

Corte Suprema de Justicia

Corte Suprema toma decisión clave sobre fusión del Pacto Histórico: estos son los detalles

Indígenas

Niño emberá de 5 años cayó de un segundo piso de la UPI La Rioja: ¿qué se sabe?

Otras Noticias

Dian

Dian abre convocatoria con 1.990 empleos: requisitos, niveles y cómo postularse

La CNSC publicó oficialmente la convocatoria DIAN 2676 de 2025, que ofrece casi dos mil vacantes en todo el país para profesionales, técnicos y bachilleres.

Artistas

Murió un famoso influencer en medio de un trágico accidente: tenía una hija de tan solo 6 años

El reconocido influencer se encontraba viajando con su esposa y su hija cuando ocurrió el inesperado accidente.

James Rodríguez

Gigante sudamericano se interesa seriamente en James Rodríguez: los clubes que buscan al ‘10’

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio dio detalles de su colaboración junto a Camilo Cifuentes: esto harán juntos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards