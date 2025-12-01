Ajustaron las tarifas preferenciales en los peajes de la vía al Llano: la medida regirá desde el 16 de noviembre

La ANI y Coviandina informaron oficialmente que, a partir de las 00:00 horas del 16 de noviembre, se realizará el ajuste anual de los valores correspondientes a las tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral, ubicadas en la vía al Llano.

RELACIONADO Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

Esta medida, que se efectúa cada año, da cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte, que establecieron el beneficio de tarifa preferencial para los residentes de las comunidades vecinas que cumplan con los criterios y requisitos exigidos.

El beneficio busca aliviar los costos de movilidad de las familias que habitan en los municipios cercanos a estos puntos de recaudo.

¿Cómo quedaron las tarifas preferenciales de los peajes en la vía al Llano?

Estas son las tarifas actualizadas según cada estación de peaje y categoría de vehículo:

Peaje Boquerón I y II:

Categoría IE: $800

Categoría IEE: $2.700

Categoría IEEE: $9.500

Categoría IIE: $17.700

Categoría IIIE: $800

Categorías IVE y VE: No aplican

Peaje Naranjal:

Categorías IE, IEE, IEEE, IIE, IIIE, IVE y VE: $900

Peaje Pipiral:

Categoría IE: $5.400

Categoría IEE: $5.400

Categoría IEEE: $5.400

Categorías IIE, IIIE, IVE y VE: No aplican

Requisitos para acceder a las tarifas preferenciales de la vía al Llano

Las autoridades recordaron a los habitantes beneficiarios que es indispensable mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el descuento en el pago de los peajes.

Entre ellos, se encuentra la obligación de realizar un mínimo de pasos por las estaciones (cuatro por sentido, es decir, ocho en total) y utilizar correctamente el dispositivo asignado.

El uso del dispositivo debe limitarse exclusivamente al vehículo autorizado.

En caso de que el beneficiario venda el automotor, deberá informar al concesionario y entregar el dispositivo, para evitar sanciones o la pérdida del beneficio. Este requisito busca garantizar el control y la correcta aplicación del programa de tarifas diferenciales.