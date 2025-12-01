Ajustaron las tarifas preferenciales en los peajes de la vía al Llano: la medida regirá desde el 16 de noviembre
Ya anunciaron la actualización anual en los valores de las tarifas preferenciales en Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.
Noticias RCN
12:40 p. m.
La ANI y Coviandina informaron oficialmente que, a partir de las 00:00 horas del 16 de noviembre, se realizará el ajuste anual de los valores correspondientes a las tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral, ubicadas en la vía al Llano.
Esta medida, que se efectúa cada año, da cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte, que establecieron el beneficio de tarifa preferencial para los residentes de las comunidades vecinas que cumplan con los criterios y requisitos exigidos.
El beneficio busca aliviar los costos de movilidad de las familias que habitan en los municipios cercanos a estos puntos de recaudo.
¿Cómo quedaron las tarifas preferenciales de los peajes en la vía al Llano?
Estas son las tarifas actualizadas según cada estación de peaje y categoría de vehículo:
Peaje Boquerón I y II:
- Categoría IE: $800
- Categoría IEE: $2.700
- Categoría IEEE: $9.500
- Categoría IIE: $17.700
- Categoría IIIE: $800
- Categorías IVE y VE: No aplican
Peaje Naranjal:
- Categorías IE, IEE, IEEE, IIE, IIIE, IVE y VE: $900
Peaje Pipiral:
- Categoría IE: $5.400
- Categoría IEE: $5.400
- Categoría IEEE: $5.400
- Categorías IIE, IIIE, IVE y VE: No aplican
Requisitos para acceder a las tarifas preferenciales de la vía al Llano
Las autoridades recordaron a los habitantes beneficiarios que es indispensable mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos para conservar el descuento en el pago de los peajes.
Entre ellos, se encuentra la obligación de realizar un mínimo de pasos por las estaciones (cuatro por sentido, es decir, ocho en total) y utilizar correctamente el dispositivo asignado.
El uso del dispositivo debe limitarse exclusivamente al vehículo autorizado.
En caso de que el beneficiario venda el automotor, deberá informar al concesionario y entregar el dispositivo, para evitar sanciones o la pérdida del beneficio. Este requisito busca garantizar el control y la correcta aplicación del programa de tarifas diferenciales.