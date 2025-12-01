Revelan video de los segundos previos al linchamiento del conductor ebrio que atropelló a motociclistas en Bogotá

El hecho que resultó en la muerte del hombre por linchamiento de la multitud, ocurrió en horas de la noche del martes 11 de noviembre en un barrio de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Según la información oficial, un conductor en aparente estado de embriaguez atropelló a dos motociclistas y a un uniformado de la Policía antes de ser perseguido por cerca varias personas que se movilizaban en moto.

El sujeto fue brutalmente agredido por la comunidad tras quedar rodeado y, aunque fue trasladado a la Clínica de Occidente, falleció a causa de múltiples golpes.

Video previo al linchamiento de un conductor ebrio en Bogotá

En las últimas horas se conocieron videos que permiten reconstruir los minutos previos al linchamiento.

En las grabaciones se observa cómo el conductor, a bordo de un campero azul, es seguido por un grupo de motociclistas que le pitan e intentan cerrarle el paso para que se detenga. Sin embargo, el hombre, lejos de frenar, retrocede a gran velocidad y embiste a una pareja de motociclistas que cae al suelo.

En medio del caos, el conductor continúa maniobrando de forma peligrosa, dando vueltas en círculo para evadir a quienes lo persiguen. Se escuchan gritos, pitos e incluso detonaciones, mientras los motociclistas buscan bloquearlo.

Minutos después, el vehículo logra avanzar a toda velocidad, iniciando una persecución que se extendió por varias cuadras.

Conductor ebrio murió linchado tras atropellar a motociclistas en Bogotá

Otro video, grabado ya en el barrio Tintal, muestra el momento en que la multitud logra interceptarlo.

Decenas de personas rodean el carro, le golpean con cascos, piedras y patadas, mientras otros intentan romper los vidrios. Los golpes continúan hasta que el vehículo queda completamente destrozado.

Finalmente, el hombre fue linchado hasta quedar gravemente herido y, aunque fue trasladado por las autoridades a un centro médico, murió producto de los politraumatismos.