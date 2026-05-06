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VIDEO | Encapuchados vandalizaron estación de Transmilenio para robar y evadir el pago del pasaje

Tras los hechos, se reportaron daños, grafitis y elementos afectados en la estación Calle 76 con Av. Caracas.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
09:36 a. m.
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Un nuevo video se conoció luego de que el concejal Juan David Quintero denunciara presuntas acciones sistemáticas de vandalismo en estaciones de la ciudad.

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Según la denuncia, se trataría de un llamado “plan del no pago”, con el que grupos delincuenciales buscarían afectar la infraestructura del sistema, agredir a personal de seguridad y facilitar la evasión del pago del pasaje.

Encapuchados vandalizaron estación de la Calle 76 de Transmilenio

En el material audiovisual compartido por el cabildante, se observa a varios hombres encapuchados ingresando a una estación de Transmilenio.

En las imágenes, uno de ellos rompe el cajón donde se guarda un extintor, mientras otro cubre con pintura en aerosol la primera cámara de seguridad instalada en el lugar.

De acuerdo con la denuncia, estos hechos tendrían como objetivo dejar fuera de servicio los sistemas de vigilancia para tomar control de las estaciones y facilitar el ingreso sin pago del pasaje.

El concejal advirtió que este tipo de acciones ya habrían iniciado en la estación de la calle 76 y que podrían expandirse a otros puntos del sistema.

¿Cómo quedó la estación de la Calle 76 luego de que vándalos dañaran la infraestructura?

Tras la circulación del video, se publicaron también fotografías que muestran cómo quedó la estación de la Calle 76 con Av. Caracas luego de los hechos.

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En las imágenes se evidencian grafitis, daños en accesos y elementos del sistema afectados tras los actos de vandalismo reportados en las últimas horas.

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