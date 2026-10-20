Mujer le habría quitado la vida a una zarigüeya con un machete en Yumbo, Valle del Cauca

Un indignante caso de presunto maltrato animal mantiene consternada a la ciudadanía en Yumbo, Valle del Cauca, en donde una mujer habría acabado con la vida de una zarigüeya y, al parecer, las crías que llevaba consigo.

El hecho ha generado el repudio de la comunidad y de colectivos animalistas, quienes han solicitado mayor información sobre la presunta agresora para adelantar la denuncia correspondiente.

¿Qué pasó con la zarigüeya macheteada en Yumbo?

En las imágenes, compartidas por el grupo de abogados Alegato Juristas, se observan los instantes en los que una mujer persigue a una zarigüeya que se encuentra huyendo por las calles del barrio Las Américas, en el municipio de Yumbo.

En el clip se observa como esta ocasiona, en repetidas ocasiones, machetazos contra el animal que trata de huir por el andén de la calle. Sin embargo, este no logra escapar y termina siendo alcanzado por el machete que es accionado contra su cuerpo en cuatro oportunidades.

Tras el contundente ataque, el animal queda inmóvil en la vía por lo que la señalada decide empujar el cuerpo de la zarigüeya hacia el borde de la calle en la que más personas se encuentran observando el hecho. La presunta responsable termina abandonando la escena con el arma en su mano.

“Desde Alegato, juristas por los animales, solicitamos información que permita identificar a la presunta responsable para promover las acciones penales correspondientes, conforme a la ley Ángel”, aseguró el grupo de abogados.

Este nuevo caso también ha generado el rechazo por parte de proteccionistas, quienes aseguraron que las zarigüeyas son animales que se encuentran expuestos constantemente a agresiones durante las épocas de lluvia.

“Las zarigüeyas son fauna silvestre. Están protegidas y maltratarlas es delito. Cualquier persona que maltrate una zarigüeya debe ser judicializada”, añadió el rescatista Andrés Preciado.

Ley que castiga el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, multa de treinta 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entre otras disposiciones.

Dentro de las circunstancias de agravación, que aumentan las penas de la mitad a tres cuartas partes, se encuentra cuando el hecho se comete con sevicia y cuando se perpetran en vía o sitio público.