Murió la mujer atacada por el agresor de su vecina: tocó la puerta para defenderla y él la apuñaló

Vanessa Vera es la comerciante de 46 años que falleció tras dos días de luchar por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de ser atacada con arma blanca cuando intentó auxiliar a una vecina que estaba siendo agredida por su pareja en un apartamento del barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá.

El ataque ocurrió en presencia de varios menores de edad, quienes fueron testigos del caso de violencia intrafamiliar que motivó la intervención de Vanessa Vera.

Las lesiones que sufrió comprometieron órganos vitales, específicamente su sistema respiratorio y vocal, lo que complicó gravemente su estado de salud hasta provocar su fallecimiento.

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Así fue el cruel ataque a la mujer que intentó ayudar a su vecina de un feminicida

La víctima se encontraba con una amiga cuando escucharon gritos provenientes de un apartamento vecino.

Al acercarse a la puerta para intentar ayudar, un hombre armado abrió y las atacó a ambas.

La mujer, que lamentablemente murió por la gravedad de las heridas, logró defender también a su amiga durante la agresión. El hombre la degolló, dañándole las cuerdas vocales y la tráquea.

El feminicida que atacó y mató a su vecina escapó

La familia de Vanessa Vera exige que las autoridades localicen al responsable, quien habría escapado del lugar, presuntamente bajo amenazas, llevando consigo a dos menores de edad y a la mujer que inicialmente estaba atacando.

"La petición es que la comunidad nos ayude. Sabemos que este individuo está plenamente identificado. Tenemos sus posibles contactos plenamente identificados. Sabemos que lo tenemos rodeado. Y con la ayuda de ustedes y con la ayuda de la policía y con la ayuda de toda la comunidad, sé que lo vamos a encontrar", manifestó Felipe Serpa, familiar de la víctima.

Tanto la familia como la Secretaría de la Mujer de Bogotá exigen a las autoridades que adelanten con urgencia la búsqueda del responsable para su inmediata judicialización.